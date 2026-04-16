Díaz-Canel promete derrotar a las fuerzas estadounidenses si Cuba es atacada: “Saldremos victoriosos”

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este jueves que su país no quiere una guerra con Estados Unidos, pero que está listo para derrotar a sus fuerzas armadas en caso de ser atacados, durante el 65º aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos.

En su discurso, el jefe de Estado declaró que “el momento es sumamente desafiante y nos convoca a estar listos para enfrentar serias amenazas, entre ellas la agresión militar”.

“No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla” , añadió Díaz-Canel ante las miles de personas reunidas en el centro de La Habana para celebrar la victoria en la batalla que puso fin a la invasión.

🇨🇺| Trabajadores de @CubaMINREX participamos en el acto por el 65 aniversario de la Proclamación del Carácter Socialista de la Revolución Cubana en la histórica esquina de 23 y 12, con la presencia de nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.#GirónEsHoy #CubaVencerá pic.twitter.com/CGoxHoAXG9 — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) April 16, 2026

El fallido intento para derrocar a Fidel Castro que entre el 15 y el 19 de abril de 1961 puso en práctica un grupo de exiliados cubanos entrenados por la CIA, quienes desembarcaron en Bahía de Cochinos tras la puesta en marcha en la isla de una reforma agraria y de una amplia campaña de nacionalizaciones de tierras y empresas estadounidenses.

Sin embargo, no lograron acabar con al Gobierno de Castro e impulsaron al líder revolucionario a declarar abiertamente su apoyo al socialismo por primera vez, lo que dio inicio a un enfrentamiento con la Casa Blanca que perdura hasta hoy, como consignó CNN.

Una oposición que Washington intensificó en enero pasado, al ejercer su presión económica contra el Ejecutivo cubano al bloquear todo suministro de hidrocarburos a la isla, justo después de haber derrocado a su principal aliado, el expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Fue así como, en referencia a las crecientes tensiones con la Administración de Donald Trump, Díaz-Canel reafirmó la resistencia de su país a EE.UU., añadiendo que “mientras haya una mujer y un hombre dispuestos a dar su vida por la revolución, saldremos victoriosos”.

“Se ha construido una narrativa mentirosa y muy cínica: el de Cuba como Estado fallido (...) Cuba no es un Estado fallido, es un Estado cercado”, continuó el mandatario.