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    En qué momento del día debes ejercitarte para controlar tus niveles de azúcar en la sangre, según un reciente estudio

    De acuerdo a la investigación, los efectos de sus hallazgos fueron especialmente notables para las personas con diabetes tipo 2. Aunque expertos subrayan que hacer ejercicio a cualquier hora es mejor que no hacerlo, el estudio identificó momentos específicos que podrían tener mayores beneficios.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    En qué momento del día debes ejercitarte para controlar tus niveles de azúcar en la sangre, según un reciente estudio. Foto: archivo.

    Una investigación publicada en la revista científica Trends in Endocrinology and Metabolism a mediados de marzo concluyó que el momento del día en el que se hace ejercicio puede, en algunos casos, influir significativamente en el control de los niveles de azúcar en la sangre.

    Los autores del reciente trabajo analizaron los resultados de múltiples estudios previos sobre la actividad física matutina y la que se realiza al final del día, así como su impacto en el metabolismo de personas sanas y pacientes con diabetes tipo 2.

    Al hacer su análisis, vieron que muchas células, hormonas y genes responden de manera diferente, dependiendo de cuándo se haga ejercicio.

    Afirmaron que los efectos y las implicaciones de sus hallazgos fueron especialmente notables para las personas con diabetes tipo 2.

    En qué momento del día debes ejercitarte para controlar tus niveles de azúcar en la sangre, según un reciente estudio. Foto: archivo.

    En qué momento del día se debe hacer ejercicio para controlar los niveles de azúcar en la sangre, según la investigación

    Los investigadores explicaron que, “en la diabetes tipo 2, los ritmos circadianos de los genes del reloj biológico se ven alterados, lo que contribuye a un metabolismo de la glucosa deficiente y a una desregulación hormonal”.

    “El ejercicio actúa como un sincronizador (marcador de tiempo) que modula los relojes biológicos internos, y el momento en que se realiza se revela como un factor importante para los resultados metabólicos en la diabetes tipo 2”.

    De acuerdo a su trabajo, “el ejercicio vespertino y nocturno (de intensidad moderada a alta) mejora de forma consistente el control glucémico y la sensibilidad a la insulina en la diabetes tipo 2, mientras que el ejercicio matutino tiene poco efecto o puede empeorar el metabolismo al elevar los niveles de glucosa en sangre”.

    Aseguraron que “el ejercicio vespertino en la diabetes tipo 2 se asocia con niveles más bajos de cortisol e inflamación, así como con una mayor capacidad oxidativa, en comparación con el ejercicio matutino”.

    Los efectos del ejercicio en la diabetes tipo 2, que dependen del momento en que se realiza, parecen depender de la intensidad, lo que pone de manifiesto una importante interacción entre cuándo y con qué intensidad se ejercitan las personas con diabetes tipo 2”.

    La científica especialista en ejercicio en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología de Trondheim, Trine Moholdt, quien no participó en el estudio, comentó en una reciente entrevista con el Washington Post que “cada vez hay más evidencia que sugiere que el ejercicio al final del día puede ofrecer beneficios adicionales para la salud”.

    Sin embargo, de acuerdo a la investigación, es probable que cualquier beneficio adicional dependa de cada persona y cómo se ejercita.

    La autora principal de la reciente investigación y profesora de fisiología del Instituto Karolinska de Estocolmo, Harriet Wallberg-Henriksson, dijo al citado periódico que el ejercicio matutino parece influir de manera distinta en las personas con diabetes tipo 2 a raíz de lo que describió como el “fenómeno del amanecer”.

    En qué momento del día debes ejercitarte para controlar tus niveles de azúcar en la sangre, según un reciente estudio. Foto: archivo.

    Explicó que en casi todas las personas, con o sin un control normal del azúcar en sangre, los niveles de cortisol —una hormona relacionada con el estrés— se disparan a primera hora de la mañana, lo que ayuda a despertar y estimula al hígado a liberar el azúcar almacenado.

    Dijo que, en personas con un metabolismo saludable, el páncreas libera insulina —la hormona que regula los niveles de glucosa en la sangre— para dirigir ese azúcar en sangre hacia los músculos, donde proporciona energía necesaria para moverse.

    Según la investigadora, las personas con diabetes tipo 2 producen menos insulina y, además, son resistentes a sus efectos, por lo que sus niveles de azúcar en sangre suelen aumentar y mantenerse elevados a primera hora de la mañana.

    El hacer ejercicio temprano, especialmente de forma intensa, suele elevar aún más los niveles de cortisol y la necesidad de energía de los músculos, lo que provoca la liberación de más azúcar en la sangre, afirmó.

    Wallberg-Henriksson explicó que esto no supone un problema para las personas con un control adecuado de la glucosa en la sangre, cuyos músculos queman la mayor parte de ese azúcar.

    Sin embargo, las personas con diabetes tipo 2 —que usualmente presentan la mayor resistencia a la insulina a primera hora de la mañana— no transportan bien ese exceso de azúcar a los músculos. En su lugar, permanece en la sangre y continúa aumentando.

    Tales condiciones hacen que “el ejercicio matutino sea menos beneficioso para promover el metabolismo de la glucosa en personas con diabetes tipo 2”, en comparación a la misma actividad física realizada más tarde.

    No obstante, la coautora de la investigación y fisióloga del Instituto Karolinska, Juleen Zierath, comentó al Post que incluso el ejercicio matutino es beneficioso para las personas con diabetes tipo 2.

    “El mensaje más importante sigue siendo que hacer ejercicio a cualquier hora es mejor que no hacer nada”, subrayó.

    En este sentido, Wallberg-Henriksson dijo que, si tienes diabetes tipo 2 y prefieres hacer ejercicio en la mañana, es recomendable mantener una intensidad relativamente baja.

    “La actividad física ligera, como caminar a paso ligero, no parece tener un efecto similar en función del momento del día”, en comparación a la actividad física más intensa.

    Aún así, si se padece diabetes tipo 2 y se puede elegir, el ejercicio por la tarde o noche parece ser más beneficioso, agregó Wallberg-Henriksson.

    Pese a los hallazgos, los investigadores concuerdan en que se requieren más estudios para descifrar en detalle los efectos del momento de la actividad física y el control de los niveles de azúcar en la sangre.

    Cabe recordar que si tienes dudas relacionadas a tu salud, siempre es recomendable acudir a un especialista para revisar tu caso particular y las mejores formas de abordarlo.

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