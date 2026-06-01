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    Culto

    La canción que Metallica detesta de su repertorio y no querían tocar en vivo

    Respetados referentes del metal, el grupo de James Hetfield y Lars Ulrich ha logrado instalar algunos de sus temas entre lo mejor del género. Salvo por una canción, que ni siquiera ellos se muestran muy entusiastas.

    Por 
    Equipo de Culto

    La extensa carrera de Metallica tiene hitos en su discografía, con títulos que se instalaron como referencias absolutas. Ahí están discos de la talla de Master of Puppets (1986) o Ride the Lightning (1984).

    En este último disco, grabado en los Sweet Silence Studios de Copenhague, Dinamarca, destacan cortes clásicos de la historia del grupo, como Creeping Death o For whom the bell tolls. Pero también, hay una canción que no satisfizo los exigentes oídos de James Hetfield y Lars Ulrich.

    Ya contaban con buena parte del disco ya listo, solo tenían 7 canciones. Entonces desde la discográfica les pidieron una más para completar el álbum. "Recuerdo que teníamos todas las canciones y Lars dijo: ‘Quieren que grabemos una más, necesitan una más para el álbum’”, detalló Hetfield a Ultimate Guitar.

    A toda prisa enchufaron los equipos y trabajaron en Escape, un canción en que Hetfield y Ulrich comparten créditos con el guitarrista Kirk Hammett. Fue incluida como el track número 6 del disco. “Era la primera vez que componíamos una canción en el estudio -recordó el cantante-. Así que tuvimos que escribirla y fue todo a última hora".

    Por ello, Metallica desdeñaba la canción y no se decidían a incluirla en los sets de directo. Eso hasta el año 2012 cuando la tocaron por primera -y única- vez hasta ahora en el marco del Festival Orion. Al presentarla, Hetfield se sinceró: “La canción que nunca quisimos tocar en directo, jamás, ahora está en la lista de canciones”.

    Consultado al respecto, Kirk Hammett explicó a Rolling Stone: “Cuando tocamos Escape en el Orion Fest, todos coincidimos en por qué nunca tocamos esa canción: no es una gran canción para tocar en directo".

    Consultado por las razones, Hammett dijo: “Está en la tonalidad de La, como The Call Of Ktulu y Metal Militia, pero por alguna razón, la tonalidad de La no nos sienta bien. Tocar esa canción fue más una curiosidad que otra cosa, pero nos encantó tocar todas las demás”.

    Escucha Escape a continuación

    Más sobre:MetallicaJames HetfieldRide the LightningEscapeKirk HammettLars UlrichMúsicaMúsica Culto

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