Benedetto versus Zambrano: DT de Boca Juniors confirma la pelea entre sus jugadores en el camarín

Los focos del duelo entre Racing y Boca Juniors estuvieron puestos en un asunto extradeportivo y es que al volver a la cancha para el segundo tiempo, Darío Benedetto y Carlos Zambrano, tenían evidentes lesiones en sus rostros. Aquello provocó que rápidamente se hablara de un conflicto entre los jugadores. Algo que fue confirmado por el DT de los xeneises.

“Qué te puedo decir de lo que pasó? Hubo una discusión y nada más que eso. Eso sí. Pero después puedo hablar del partido. No tengo la menor idea de lo que pasó, lo voy a charlar, hablaré, sí sé que hubo una discusión”, comenzó relatando Hugo Ibarra a la decena de periodistas que intentaban preguntarle sobre el tema.

Pero mantuvo distancia con una declaración en torno a las marcas en el rostro del defensor peruano. “No sé si el golpe de Zambrano fue por eso. Sé que hubo una discusión y nada más. Jugó 90 minutos y también pudo haber sufrido un golpe en el encuentro. No me preocupan estas situaciones. Para mejorar, deben haber discusiones”, agregó. Una declaración que queda sin peso cuando se analizan las escenas.

La situación es tan clara, que no deja espacio a dudas. El árbitro pita el final del primer tiempo y los jugadores de Boca Juniors se reúnen en el centro del campo para abordar unas jugadas. El que lidera la conversación es Benedetto, quien interpela a algunos de sus compañeros, incluido Zambrano. Las imágenes de la señal televisiva los muestran a ambos, sin ningún rastro de una lesión.

En cambio cuando vuelven a la cancha, los golpes estaban ahí. El más complicado era el defensor, quien evidenciaba marcas en su rostro. Benedetto en cambio tenía una especia de arañazo en su cuello.

Lo sorpresivo de la escena provocó que la prensa argentina rápidamente informara de la disputa que se dio en los camarines del Clindro. Incluso hay fuentes que dicen que los jugadores tuvieron que ser separados por la policía.