Centenario agridulce: Manuel Pellegrini llega a 100 partidos con el Betis aproblemado por el fair play financiero y sin Claudio Bravo

Hasta que llegó el día del debut. Jugar por los puntos. Se acabó la pretemporada para el Real Betis Balompié. Este lunes, el equipo de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo inicia su participación en LaLiga, cerrando la primera jornada recibiendo al Elche de Enzo Roco (15.30 horas de Chile). Se trata del arranque de la tercera temporada del Ingeniero al mando de los verdiblancos, un entrenador que se ha convertido en una celebridad en Heliópolis, al otorgarle competitividad y éxito al equipo.

La preparación para el comienzo del campeonato local ha estado cruzada por las complicaciones derivadas del fair play financiero, al no poder inscribir a sus refuerzos y a sus renovados, entre ellos Claudio Bravo, porque no se ha cuadrado la masa salarial de la plantilla. Finalmente, el capitán de la Roja no estará en el debut, así como otros ilustres como Joaquín. En la previa al choque con los ilicitanos (cuyo propietario es el argentino Christian Bragarnik), Pellegrini habló: “Veo al equipo muy comprometido. Si bien, no con las condiciones ideales para empezar la temporada. Hay una situación económica de la que no nos podemos sustraer”.

“No espero reforzar ninguna posición porque hay una situación económica que no podemos estar no viéndola... Veremos si hay alguna otra oferta que mejore lo económico pero que no desmejore lo deportivo”, agregó. Necesitaban poner a uno de sus nombres importantes en el mercado para generar recursos. Y en ese sentido, está sellada la salida del defensa Marc Bartra, que desembarcó en Turquía para recalar en el Trabzonspor.

Más allá del estreno en una nueva temporada de liga, el cruce ante el Elche marcará un hito estadístico para el técnico chileno. Dirigirá su partido número 100 en la banca de los béticos, contando todas las competencias oficiales. El debut fue el 13 de septiembre de 2020, en una victoria de 1-0 sobre el Alavés, como visitante. Ese fue el puntapié inicial de un camino que ha forjado un idilio entre el mundo bético y el estratega nacional, cuyo clímax sucedió con el título de la Copa del Rey.

FOTO: REUTERS

En la temporada 2020-2021, la primera al mando del Ingeniero, el Betis disputó 43 partidos con 21 triunfos, 11 empates y 11 derrotas. En la siguiente, la 2021-2022, disputó 56 encuentros. La cifra subió al participar de la Europa League. El registro fue de 29 victorias, 13 igualdades y 14 caídas, con la cifra mágica de 100 goles a favor. Entonces, en sus 99 partidos dirigidos hasta el día de hoy, el chileno tiene 50 triunfos, 24 empates y 25 derrotas, con 161 goles convertidos y 116 recibidos. Ha obtenido 174 puntos de un total de 297 en juego, arrojando un 58,6% de rendimiento.

Como era de esperarse, las expectativas para la tercera temporada de Pellegrini en Heliópolis pasaron a un siguiente nivel. Eso sí, aquello no ha implicado una inversión más alta para reforzarse. Más bien lo contrario. El Betis está lejos de abrir la billetera con “generosidad”. Hasta la fecha, la institución ha desembolsado 18 millones de euros (18,5 millones de dólares, aproximadamente). De esos, 10 millones de la moneda europea fueron para comprar el pase del delantero Willian José, que estaba cedido de la Real Sociedad, que también será baja debido a los líos con el fair play financiero. Los ocho millones restantes fueron para adquirir al extremo Luiz Henrique, proveniente del Fluminense. A su vez, arribó libre el defensa Luiz Felipe, desde la Lazio.

Esta cifra es incomparable con el gasto de los colosos de España. Como ejemplo se puede citar al Real Madrid, que puso sobre la mesa 80 millones por un jugador, el seleccionado francés Aurelien Tchouaméni, ex Monaco. Además, cabe señalar que el Ingeniero tiene a su haber la séptima plantilla más valorizada de LaLiga española, avaluada en 256 millones de euros (US$ 262 millones). Se ubica detrás del Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal, Real Sociedad y Sevilla.

La campaña 22-23 será intensa y apretada para el Betis: LaLiga, Copa del Rey, Europa League y Supercopa de España. Alta exigencia para Manuel Pellegrini, que se hace centenario con la escuadra verdiblanca.