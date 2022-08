Seguimiento a Alexis Sánchez: así fue el debut del Niño Maravilla con la camiseta del Olympique de Marsella

Alexis Sánchez concretó su debut en el Olympique de Marsella en el empate 1-1 frente al Brest. El tocopillano ingresó en el inicio del segundo tiempo cuando el OM se imponía por 0-1 y cumplió una correcta actuación.

El técnico del Equipo Igor Tudor lo posicionó por el sector izquierdo del ataque, con la posibilidad de transformarse en el referente de área cuando la jugada lo permitía, intentando aprovechar la velocidad del chileno.

Su primera jugada destacada ocurrió en los 48′ cuando fue el encargado de ejecutar un tiro de esquina que se fue cerrado al primer palo y terminó siendo despejado por la defensa local.

Luego, pudo transformarse en villano. En los 52 lanzó un balón hacia atrás, pero no encontró compañeros y terminó regalando un tiro de esquina a favor de los rivales. En la siguiente jugada Youcef Belaïli ganó con un cabezazo que se fue por sobre el horizontal.

Tres minutos más tarde provocó una infracción a favor del Marsella. Tras la ejecución, la pelota se fue otra vez al saque de esquina que nuevamente fue enviado por el tocopillano, siendo despejado por el arquero.

El Brest comenzó a tomar el protagonismo del partido y la situación claramente incomodó al chileno, quien levantaba los brazos y daba muestras de molestia cuando sus compañeros perdían el balón.

Tras el empate del Brest en los 61′ su rol como referente de ataque aumentó, posicionándose en el centro de la cancha para aprovechar su velocidad. Así apareció en los 64 para generar una jugada, asociándose con un compañero por la derecha que le devolvió el esférico. Tras el entro, un defensa envió el tiro al córner.

Cuando el Brest tomó el control, Sánchez también tuvo que participar en la defensa, siendo el primer jugador en presionar en la creación de juego del rival, aunque con el bajón futbolístico del equipo, Alexis tuvo poco que hacer arriba.

En el plano estadístico, Alexis Sánchez registró 29 toques de balón. Entregando 17 pases correctos de los 21 que intentó, teniendo un porcentaje de acierto de un 81%. En el ataque, no fue efectivo, pues no tuvo los espacios para rematar al arco. También cometió una infracción y recibió una falta.

Semana intensa

El martes comenzó la aventura de Alexis en Francia. El chileno arribó al aeropuerto donde lo esperaba un gran grupo de fanáticos del Marsella que lo recibieron con todo. Cánticos, bengalas y extintores fueron utilizados para recibir al delantero que respondió vistiendo la camiseta del club y compartiendo con los hinchas.

El miércoles llegó el anuncio oficial. El chileno fue presentado a través de una animación en la que se le veía como un superhéroe en un video con tintes futuristas inspirado en Marvel. Minutos después llegaría su presentación oficial.

Allí su primer comentario apuntó al recibimiento de los seguidores del OM y su estado físico. “Lo de la afición me sorprendió. Aman a este club. En lo físico me he estado entrenando en Milán. Me falta tener más contacto con el balón, ajustar algunos detalles, pero físicamente me encuentro bien”.

“He jugado de nueve, por izquierda, por la derecha, detrás del nueve. Me puedo adaptar a cualquier posición. Lo he aprendido durante mi carrera”, afirmó más adelante.

Y este fue un aspecto que también fue valorado por el técnico Igor Tudor, que en la conferencia de prensa previa a al duelo de este domingo apuntó que “Alexis puede jugar por la derecha, por la izquierda o por el centro. Puede jugar en los tres sectores de ataque”.

Cumpliendo sueños

Además, en los entrenamientos pudo compartir con el senegalés Bamba Dieng. El también delantero de 22 años había señalado tiempo atrás que Sánchez era uno de sus referentes, y se mostró emocionado al compartir las prácticas con el tocopillano. Así lo expresó a través de una fotografía compartida en su cuenta de Instagram en la que aparece junto al seleccionado nacional. “Un sueño hecho realidad”, escribió, acompañando el mensaje con un corazón.