Colo Colo sufre para liberarse del laberinto de Palestino y comienza a probarse la corona

En la fría y húmeda tarde del Monumental, Colo Colo estaba congelado. Porque no jugó bien. Sin embargo en el final, cuando no quedaba nada, encontró calor. Ese que da un gol. De manera agónica, venció 1-0 a un duro Palestino y reafirma su condición de líder y principal candidato al título del torneo de Primera División.

En el camino hacia la corona que tanto anhelan en Macul, uno de los obstáculos más complejos para el Cacique eran los árabes. A la larga, chocaban los dos mejores elencos de la segunda rueda del campeonato (invictos en este tramo, hasta antes del encuentro). La subida de rendimiento de los palestinistas ha sido notoria, porque Gustavo Costas, ya confirmado como el próximo seleccionador de Bolivia, encontró los jugadores que necesitaba para plantear su idea.

En varios pasajes del certamen se vio que a Colo Colo le complicaban los rivales más pragmáticos, que cerraban los espacios en su campo aguardando por la salida rápida. El primer tiempo dejó muy poco para el análisis. El 63% de posesión de balón de los albos, durante los primeros 45′, se hizo inútil considerando lo poco que generaron en el área baisana. La opción más clara fue el gol anulado a Maximiliano Falcón, en los 8′, luego de un tiro libre lanzado por Gil. Se sancionó fuera de juego del uruguayo. Luego, en los 34′, vino un remate desviado del Colorado. Y nada más.

En un encuentro trabado, en el cual los arqueros participaban a cuenta gotas, lo que terminó sobresaliendo en el primer periodo fue el reiterado problema de iluminación que tuvo el estadio, afectando la visual de los asistentes (incluyendo también a los que sintonizaban la TV), obligando incluso al árbitro José Cabero a detener un par de minutos el juego.

Gil, que inició acompañando a Pavez en el eje, y Gabriel Costa, que asumió la labor de creación, detrás de Lucero, no fueron factor en la faceta ofensiva de los blancos. Para el segundo lapso, Quinteros hizo de ajedrecista y movió piezas, para darle una vuelta al equipo. Bouzat pasó al mediocampo, se adelantó Gil (casi a la altura del centrodelantero) y Costa se fue a la izquierda. Aquello no dio el efecto deseado.

Palestino, que no miraba con malos ojos sacar un punto en Macul, llegó con peligro en los 52′, con un cabezazo de José Bizama que rechaza Cortés con un manotazo. Mientras tanto, el local no podía encontrar los caminos para abrir el cerrojo fabricado por Costas. Ante esto, Quinteros decide incluir a Marco Rojas, el seleccionado neozelandés que hizo su estreno con la camiseta alba. Se estacionó abierto por la derecha, en lugar de Oroz. Su participación no era factor, hasta los descuentos.

Los minutos pasaban y el 0-0 encantaba en el cuadro árabe. El Cacique empujaba pero con cero claridad. Era más ímpetu que buen juego. La velocidad del ingresado Zavala ponía más vértigo en ofensiva, pero sin la precisión en el último pase. Sobre el epílogo, el plantel palestinista acentuó lo defensivo, estacionándose derechamente en su terreno. Recién en los 78′ se acercó el local, con un remate de Pavez despejado por el meta Sappa.

Inexplicablemente, la visita dejó espacios después de los 90′ y Colo Colo no perdonó. En el tercer minuto de tiempo añadido, cuando el empate estaba cantado, un tiro bajo de Marcos Bolados, tras recibir de Rojas, desató las ataduras. Algarabía total en Pedrero. Un 1-0 agónico, una vía de escape para el laberinto planteado por la visita, uno que casi da efecto si no fuera por la desatención final.

Con 48 puntos, Colo Colo lidera la tabla de posiciones, teniendo la primera opción para ser el monarca de la liga chilena. Ahora, el foco se posa en la Copa Chile, porque esta semana se disputarán las llaves de octavos de final. El plantel de Quinteros enfrentará a Ñublense. La ida es el miércoles, en Chillán.

Ficha del partido

Colo Colo 1: B. Cortés; O. Opazo, M. Falcón, M. Zaldivia, G. Suazo; E. Pavez, L. Gil; A. Oroz (61′, M. Rojas), G. Costa (61′, C. Zavala), A. Bouzat (76′, M. Bolados); y J. M. Lucero (90′+6′, V. Pizarro). DT: G. Quinteros.

Palestino 0: D. Sappa; B. Rojas (80′, F. Pardo), J. Bizama, C. Suárez, V. Fernández; F. Chamorro (73′, D. Salgado), A. Farías, A. Martínez, J. Benítez (90′, S. Cabrera); M. Salas y B. Barticciotto. DT: G. Costas.

Goles: 1-0, 90′+3′, Bolados, con un remate bajo tras pase de Rojas.

Árbitro: J. Cabero. Amonestó a Oroz, Opazo, Falcón, Zaldivia (CC); Rojas, Martínez, Bizama (P).

Estadio Monumental. Asistieron 9 mil personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.