SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Enfrentamientos entre Trump y León XIV por Irán abren debate religioso sobre la “guerra justa”

    Mientras algunos de los republicanos intentan enmarcar el ataque a Irán dentro de una idea de “guerra justa”, los representantes del catolicismo en Estados Unidos y el Vaticano dejan claro que, muy difícilmente, apoyarían lo que está pasando en Medio Oriente.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz
    El Papa León XIV pronunciando un discurso durante su visita a Camerún.

    Declaraciones del Papa León XIV, tuits de Donald Trump, imágenes hechas con Inteligencia Artificial: por primera vez, hay un cruce fuerte de opiniones entre el líder de la Iglesia Católica y el inquilino de la Casa Blanca, en medio de la guerra que Estados Unidos e Israel comenzaron contra Irán a finales de febrero.

    Precisamente este jueves, el pontífice criticó a “los líderes que gastan miles de millones en guerras” y afirmó que el mundo está “siendo asolado por un puñado de tiranos”, en unas declaraciones inusualmente duras desde Camerún.

    El Papa señaló a quienes considera que han manipulado “el mismísimo nombre de Dios” en su propio beneficio. León XIV pronunció estas palabras durante un recorrido por una región devastada por la insurgencia en el país africano.

    Estas declaraciones se producen pocos días después de una sonada disputa con Donald Trump, quien publicó un extenso ataque contra el Papa, un crítico declarado de la operación militar estadounidense-israelí en Irán. León XIV había manifestado su preocupación por la amenaza del presidente estadounidense de que “toda una civilización morirá” si Irán no accedía a las exigencias de Washington de poner fin a la guerra y abrir el estrecho de Ormuz.

    Créditos: Vatican News

    Al inicio de su gira por África, el Papa declaró a la prensa que no deseaba entrar en un debate con Trump, pero que continuaría promoviendo la paz. Pero en Camerún criticó a los líderes que “hacen la vista gorda ante el hecho de que se gastan miles de millones de dólares en asesinatos y devastación, mientras que los recursos necesarios para la sanación, la educación y la reconstrucción brillan por su ausencia”.

    “Los artífices de la guerra fingen ignorar que basta un instante para destruir, pero que a menudo toda una vida no es suficiente para reconstruir”, afirmó el jueves.

    León XIV, quien el año pasado se convirtió en el primer Papa nacido en Estados Unidos, ya había cuestionado en una primera ocasión la política migratoria del gobierno de Trump. “León debería ponerse las pilas como Papa”, escribió Trump en una publicación de Truth Social en aquel entonces.

    A principios de esta semana, Trump lanzó un ataque mordaz contra el Papa en las redes sociales, describiendo al líder de la Iglesia Católica como “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”, mientras se presentaba a sí mismo como una figura similar a Jesús. Posteriormente, reafirmó sus críticas y se negó a disculparse, pero eliminó la imagen generada por IA de sí mismo.

    Trump eliminó la imagen generada por IA donde lucía como Jesús y que había difundido en sus redes sociales.

    Desde el Capitolio, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, añadió su granito de arena a la discusión, asegurándose consternado por las palabras del Papa sobre cómo Jesús no escucha las plegarias de aquellos que hacen la guerra. “Hay algo llamado ‘doctrina de la guerra justa’”, acotó entonces el legislador, quien es miembro de la facción de la derecha cristiana del Partido Republicano.

    Al respecto, el decano de la escuela de teología de la Catholic University of America, Joseph Capizzi, explicó al diario The New York Times que esta doctrina distinguiría el “asesinato legítimo” del ilegítimo, y que en la doctrina católica hay criterios para actuar moralmente al entrar en una guerra.

    Después que el vicepresidente estadounidense JD Vance, quien se convirtió al catolicismo en 2019, dijera que si el Papa iba a “opinar sobre cuestiones de teología”, sus comentarios debían estar “anclados en la verdad”, la Iglesia Católica norteamericana respondió con un inusual comunicado de “aclaración” sobre lo que realmente significa la “teoría católica de la guerra justa”.

    “Durante más de mil años, la Iglesia Católica ha enseñado la teoría de la guerra justa, y es a esa larga tradición a la que el Santo Padre hace referencia cuidadosamente en sus comentarios sobre la guerra. Un principio constante de esa tradición milenaria es que una nación solo puede legítimamente tomar la espada ‘en legítima defensa, una vez que han fracasado todos los esfuerzos por la paz’ (Catecismo de la Iglesia Católica, Nº 2308). Es decir, para que sea una guerra justa, debe ser una defensa contra otro que activamente libra la guerra, que es precisamente lo que el Santo Padre afirmó: ‘Él no escucha las oraciones de los que hacen la guerra’”, señala el comunicado firmado por el obispo James Massa, presidente del Comité de Doctrina de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB).

    “Cuando el Papa León XIV habla como pastor supremo de la Iglesia universal, no se limita a ofrecer opiniones teológicas, sino que predica el Evangelio y ejerce su ministerio como Vicario de Cristo. La enseñanza constante de la Iglesia insiste en que todas las personas de buena voluntad deben orar y trabajar por una paz duradera, evitando los males e injusticias que acompañan a toda guerra”, agrega.

    Al respecto, hay criterios claros para delimitar la justicia de una guerra. El obispo Massa explicó que el daño causado por el agresor debe ser grave y duradero, con pruebas concretas. Deben haberse agotado todos los demás medios para poner fin al conflicto. Debe haber serias probabilidades de éxito. Debe considerarse la proporcionalidad, ya que el uso de la fuerza no debe producir males peores que el mal que se intenta eliminar.

    “Necesitamos revisar esos criterios”, dijo el obispo Massa a The New York Times. “Creo que descubriremos que las acciones recientes del gobierno de Estados Unidos son muy cuestionables”.

    Por su parte, en entrevista con el diario argentino La Nación, el influyente sacerdote jesuita estadounidense James Martin, uno de los editores de la prestigiosa revista America Magazine, comentó: “Es increíble que el presidente Trump siga atacando al Santo Padre de esta forma y en términos tan personales y le falte totalmente el respeto al Vicario de Cristo y líder de más de mil millones de católicos”.

    Y agregó: “Al parecer, el primer posteo en contra del Papa ocurrió después de que el presidente viera a tres cardenales estadounidenses en televisión el domingo por la noche, criticando a su administración y la guerra en Irán. Entonces, los pensamientos del presidente apuntaron a la religión y decidió atacar al Papa y luego publicó la imagen de sí mismo como Jesús, lo cual, si no es blasfemo, sin duda es idolátrico. Todo esto es falto de caridad, anticristiano y al borde de la locura”.

    Por su parte, indica que la oposición a la guerra iraní no forma parte de un grupo reducido en la Iglesia Católica, sino que es ampliamente compartida: “Con respecto a la cuestión de una ‘guerra justa’, católicos de todas las posturas teológicas, desde progresistas hasta tradicionalistas, han afirmado que no se trata de una guerra justa. Esto lo afirman tanto el arzobispo Timothy Broglio, jefe del vicariato militar en Estados Unidos y expresidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, como el cardenal Robert McElroy, arzobispo de Washington, quien posee doctorados en teología y ciencias políticas. Insisto, como han afirmado teólogos y líderes de la Iglesia, la guerra en Irán no cumple con los requisitos de una guerra justa”.

    La postura fundamental de la Iglesia es firmemente a favor de la paz, apuntó Martin: “‘La guerra siempre es una derrota para la humanidad’, como dijo San Juan Pablo II. Y si esto no resulta convincente, podemos escuchar a Jesús, quien dijo: ‘Bienaventurados los que procuran la paz’, no ‘Bienaventurados los belicistas’”, concluyó.

    Más sobre:Estados UnidosIránDonald TrumpLeón XIVPapaVaticanoGuerra en Medio OrienteGuerra justaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Expertas de la ONU piden una investigación por tráfico sexual tras la difusión de los archivos de Epstein

    Ministra Marín y cuestionamientos a Sedini: “Hay críticas excesivas, quizás nacen del odio o desde el machismo”

    Trump insiste en que no tiene nada en contra del Papa: “puedo estar en desacuerdo, tengo derecho”

    Kast recibe a presidente checo en La Moneda: “seguimos profundizando nuestros lazos y generando nuevas formas de colaboración”

    Megarreforma se financiará mayormente con medidas transitorias y crecimiento, y expertos cifran costo entre US$2.800 millones y US$3.500 millones

    Tras acusar restricciones presupuestarias: Gobierno cancela contrato de obras para segunda etapa del GAM

    Lo más leído

    1.
    Trump insiste en que no tiene nada en contra del Papa: “puedo estar en desacuerdo, tengo derecho”

    Trump insiste en que no tiene nada en contra del Papa: “puedo estar en desacuerdo, tengo derecho”

    2.
    El Pentágono proclama el “control real” del tráfico en Ormuz y aconseja a Irán cerrar un acuerdo

    El Pentágono proclama el “control real” del tráfico en Ormuz y aconseja a Irán cerrar un acuerdo

    3.
    Irán destinará parte de los ingresos petroleros a la reconstrucción tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Irán destinará parte de los ingresos petroleros a la reconstrucción tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    4.
    Rusia ofrece apoyo energético a China para hacer frente a la crisis tras la ofensiva contra Irán

    Rusia ofrece apoyo energético a China para hacer frente a la crisis tras la ofensiva contra Irán

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Estos son los beneficiarios del próximo Bono de Invierno: pago será de $80 mil

    Estos son los beneficiarios del próximo Bono de Invierno: pago será de $80 mil

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    Ministra Marín y cuestionamientos a Sedini: “Hay críticas excesivas, quizás nacen del odio o desde el machismo”
    Chile

    Ministra Marín y cuestionamientos a Sedini: “Hay críticas excesivas, quizás nacen del odio o desde el machismo”

    Kast recibe a presidente checo en La Moneda: “seguimos profundizando nuestros lazos y generando nuevas formas de colaboración”

    Tras acusar restricciones presupuestarias: Gobierno cancela contrato de obras para segunda etapa del GAM

    Megarreforma se financiará mayormente con medidas transitorias y crecimiento, y expertos cifran costo entre US$2.800 millones y US$3.500 millones
    Negocios

    Megarreforma se financiará mayormente con medidas transitorias y crecimiento, y expertos cifran costo entre US$2.800 millones y US$3.500 millones

    Southern Cross vende Baker a GSI Capital, la gestora que lidera Nicolás Noguera

    Tráfico aéreo de pasajeros del Aeropuerto de Santiago cierra el primer trimestre a la baja por primera vez desde 2021

    En qué momento del día debes ejercitarte para controlar tus niveles de azúcar en la sangre, según un reciente estudio
    Tendencias

    En qué momento del día debes ejercitarte para controlar tus niveles de azúcar en la sangre, según un reciente estudio

    La reflexión de Anne Hathaway y Meryl Streep sobre Chile en la gira de El diablo viste a la moda

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    La Roja festeja por segundo año consecutivo: golea a Bolivia y se mete nuevamente en el Mundial Sub 17 de Qatar
    El Deportivo

    La Roja festeja por segundo año consecutivo: golea a Bolivia y se mete nuevamente en el Mundial Sub 17 de Qatar

    Pese a los altibajos, Joaquín Niemann saca adelante su inicio en el LIV Golf México y se mete top 15

    Repasa la goleada de Chile sobre Bolivia que le dio la clasificación al Mundial Sub 17

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4
    Tecnología

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    Alex Matute Johns reitera crítica a serie de Netflix y advierte: “En la vida hay cosas que no se hacen”
    Cultura y entretención

    Alex Matute Johns reitera crítica a serie de Netflix y advierte: “En la vida hay cosas que no se hacen”

    Cómo se hizo Las Catadoras, la película sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler

    Grabado en secreto desde una silla de ruedas: al rescate de un show olvidado de Pink Floyd

    Expertas de la ONU piden una investigación por tráfico sexual tras la difusión de los archivos de Epstein
    Mundo

    Expertas de la ONU piden una investigación por tráfico sexual tras la difusión de los archivos de Epstein

    Trump insiste en que no tiene nada en contra del Papa: “puedo estar en desacuerdo, tengo derecho”

    Enfrentamientos entre Trump y León XIV por Irán abren debate religioso sobre la “guerra justa”

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde