Enfrentamientos entre Trump y León XIV por Irán abren debate religioso sobre la “guerra justa”

Declaraciones del Papa León XIV, tuits de Donald Trump, imágenes hechas con Inteligencia Artificial: por primera vez, hay un cruce fuerte de opiniones entre el líder de la Iglesia Católica y el inquilino de la Casa Blanca, en medio de la guerra que Estados Unidos e Israel comenzaron contra Irán a finales de febrero.

Precisamente este jueves, el pontífice criticó a “los líderes que gastan miles de millones en guerras” y afirmó que el mundo está “siendo asolado por un puñado de tiranos”, en unas declaraciones inusualmente duras desde Camerún.

El Papa señaló a quienes considera que han manipulado “el mismísimo nombre de Dios” en su propio beneficio. León XIV pronunció estas palabras durante un recorrido por una región devastada por la insurgencia en el país africano.

Estas declaraciones se producen pocos días después de una sonada disputa con Donald Trump, quien publicó un extenso ataque contra el Papa, un crítico declarado de la operación militar estadounidense-israelí en Irán. León XIV había manifestado su preocupación por la amenaza del presidente estadounidense de que “toda una civilización morirá” si Irán no accedía a las exigencias de Washington de poner fin a la guerra y abrir el estrecho de Ormuz.

Créditos: Vatican News

Al inicio de su gira por África, el Papa declaró a la prensa que no deseaba entrar en un debate con Trump, pero que continuaría promoviendo la paz. Pero en Camerún criticó a los líderes que “hacen la vista gorda ante el hecho de que se gastan miles de millones de dólares en asesinatos y devastación, mientras que los recursos necesarios para la sanación, la educación y la reconstrucción brillan por su ausencia”.

“Los artífices de la guerra fingen ignorar que basta un instante para destruir, pero que a menudo toda una vida no es suficiente para reconstruir”, afirmó el jueves.

León XIV, quien el año pasado se convirtió en el primer Papa nacido en Estados Unidos, ya había cuestionado en una primera ocasión la política migratoria del gobierno de Trump. “León debería ponerse las pilas como Papa”, escribió Trump en una publicación de Truth Social en aquel entonces.

A principios de esta semana, Trump lanzó un ataque mordaz contra el Papa en las redes sociales, describiendo al líder de la Iglesia Católica como “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”, mientras se presentaba a sí mismo como una figura similar a Jesús. Posteriormente, reafirmó sus críticas y se negó a disculparse, pero eliminó la imagen generada por IA de sí mismo.

Trump eliminó la imagen generada por IA donde lucía como Jesús y que había difundido en sus redes sociales.

Desde el Capitolio, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, añadió su granito de arena a la discusión, asegurándose consternado por las palabras del Papa sobre cómo Jesús no escucha las plegarias de aquellos que hacen la guerra. “Hay algo llamado ‘doctrina de la guerra justa’”, acotó entonces el legislador, quien es miembro de la facción de la derecha cristiana del Partido Republicano.

Al respecto, el decano de la escuela de teología de la Catholic University of America, Joseph Capizzi, explicó al diario The New York Times que esta doctrina distinguiría el “asesinato legítimo” del ilegítimo, y que en la doctrina católica hay criterios para actuar moralmente al entrar en una guerra.

Después que el vicepresidente estadounidense JD Vance, quien se convirtió al catolicismo en 2019, dijera que si el Papa iba a “opinar sobre cuestiones de teología”, sus comentarios debían estar “anclados en la verdad”, la Iglesia Católica norteamericana respondió con un inusual comunicado de “aclaración” sobre lo que realmente significa la “teoría católica de la guerra justa”.

“Durante más de mil años, la Iglesia Católica ha enseñado la teoría de la guerra justa, y es a esa larga tradición a la que el Santo Padre hace referencia cuidadosamente en sus comentarios sobre la guerra. Un principio constante de esa tradición milenaria es que una nación solo puede legítimamente tomar la espada ‘en legítima defensa, una vez que han fracasado todos los esfuerzos por la paz’ (Catecismo de la Iglesia Católica, Nº 2308). Es decir, para que sea una guerra justa, debe ser una defensa contra otro que activamente libra la guerra, que es precisamente lo que el Santo Padre afirmó: ‘Él no escucha las oraciones de los que hacen la guerra’”, señala el comunicado firmado por el obispo James Massa, presidente del Comité de Doctrina de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB).

“Cuando el Papa León XIV habla como pastor supremo de la Iglesia universal, no se limita a ofrecer opiniones teológicas, sino que predica el Evangelio y ejerce su ministerio como Vicario de Cristo. La enseñanza constante de la Iglesia insiste en que todas las personas de buena voluntad deben orar y trabajar por una paz duradera, evitando los males e injusticias que acompañan a toda guerra”, agrega.

“For over a thousand years, the Catholic Church has taught just war theory and it is that long tradition the Holy Father carefully references in his comments on war” - Bishop James Massa https://t.co/ZXTgAWDpeu — NYS Catholic Conference (@NYSCatholicConf) April 16, 2026

Al respecto, hay criterios claros para delimitar la justicia de una guerra. El obispo Massa explicó que el daño causado por el agresor debe ser grave y duradero, con pruebas concretas. Deben haberse agotado todos los demás medios para poner fin al conflicto. Debe haber serias probabilidades de éxito. Debe considerarse la proporcionalidad, ya que el uso de la fuerza no debe producir males peores que el mal que se intenta eliminar.

“Necesitamos revisar esos criterios”, dijo el obispo Massa a The New York Times. “Creo que descubriremos que las acciones recientes del gobierno de Estados Unidos son muy cuestionables”.

Por su parte, en entrevista con el diario argentino La Nación, el influyente sacerdote jesuita estadounidense James Martin, uno de los editores de la prestigiosa revista America Magazine, comentó: “Es increíble que el presidente Trump siga atacando al Santo Padre de esta forma y en términos tan personales y le falte totalmente el respeto al Vicario de Cristo y líder de más de mil millones de católicos”.

Y agregó: “Al parecer, el primer posteo en contra del Papa ocurrió después de que el presidente viera a tres cardenales estadounidenses en televisión el domingo por la noche, criticando a su administración y la guerra en Irán. Entonces, los pensamientos del presidente apuntaron a la religión y decidió atacar al Papa y luego publicó la imagen de sí mismo como Jesús, lo cual, si no es blasfemo, sin duda es idolátrico. Todo esto es falto de caridad, anticristiano y al borde de la locura”.

¡Ay de quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sucio y tenebroso! #ViajeApostólico #Camerún https://t.co/mmbNWneTbc — Papa León XIV (@Pontifex_es) April 16, 2026

Por su parte, indica que la oposición a la guerra iraní no forma parte de un grupo reducido en la Iglesia Católica, sino que es ampliamente compartida: “Con respecto a la cuestión de una ‘guerra justa’, católicos de todas las posturas teológicas, desde progresistas hasta tradicionalistas, han afirmado que no se trata de una guerra justa. Esto lo afirman tanto el arzobispo Timothy Broglio, jefe del vicariato militar en Estados Unidos y expresidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, como el cardenal Robert McElroy, arzobispo de Washington, quien posee doctorados en teología y ciencias políticas. Insisto, como han afirmado teólogos y líderes de la Iglesia, la guerra en Irán no cumple con los requisitos de una guerra justa”.

La postura fundamental de la Iglesia es firmemente a favor de la paz, apuntó Martin: “‘La guerra siempre es una derrota para la humanidad’, como dijo San Juan Pablo II. Y si esto no resulta convincente, podemos escuchar a Jesús, quien dijo: ‘Bienaventurados los que procuran la paz’, no ‘Bienaventurados los belicistas’”, concluyó.