Con obras alrededor y la cancha en óptimas condiciones: así está el Estadio Nacional, a días de su breve reapertura para el Clásico Universitario

—¿Qué es lo más crítico?

—El cumplimiento de los plazos de ejecución.

Este fue parte de diálogo entre el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, y su par del Deporte, Alexandra Benado, en su recorrido por el coliseo central del Estadio Nacional, a cuatro días de su reapertura para el Clásico Universitario. Justamente, la razón del convenio que este martes suscribieron ambas carteras es colaborar en el fortalecimiento de los equipos y la agilización de los procesos para llegar a tiempo a Santiago 2023, toda vez que aún restan procesos por adjudicar, como el caso del Centro Acuático, cuya licitación finaliza a fines de septiembre. Mientras que otras, como el Court Central del Estadio Nacional, están listas para ser demolidas e iniciar la reconstrucción.

Durante la mañana, se realizó un recorrido por el perímetro y el interior del coliseo central del Estadio Nacional, en el que también participaron la subsecretaria Antonia Illanes y la Jefa de la División de Infraestructura Claudia Silva, la misma arquitecta que en su momento estuvo a cargo del postergado plan de remodelación del Monumental.

Una vista aérea de las obras del Parque Deportivo Estadio Nacional. Foto: Luis Sevilla.

Durante el trayecto se pudo apreciar que el estado de la cancha está en perfectas condiciones para el esperado encuentro del domingo. Asimismo, la explanada de Avenida Grecia 2001 fue reasfaltada por completo. Precisamente, ese será el acceso principal tanto para el encuentro del sábado como para la temporada de espectáculos. “Estamos tratando de ver si se puede habilitar el acceso por Pedro Valdivia, pero es algo que hay conversar con Estadio Seguro”, anticipó la secretaria de Estado.

“Nos comprometimos a abrir el Estadio Nacional entre septiembre y diciembre. Es una reapertura parcial, ya que, cuando comience la construcción de muchas de las obras, vamos a tener que volver a cerrar el recinto”, advirtió la ministra Benado, quien detalló lo que viene: “No tengo la carta Gantt a la vista de lo que va a suceder en marzo, pero en principio vamos a volver a cerrar en enero y en principio no podríamos abrir más hasta la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, en octubre. Recuerden que hay siete obras de alta envergadura que están en construcción”.

El estado del Court Central del Estadio Nacional antes de su demolición. Foto: Luis Sevilla.

Una de las razones por las que también estará cerrado el reducto ñuñoíno es la instalación de una pista de atletismo de última generación en el recinto central, donde finalmente se llevarán a cabo las pruebas de atletismo, en desmedro del Mario Recordón, donde se proyecta la realización del para atletismo.

En tanto, el ministro García explicó las razones de este convenio. “Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos son políticas de Estado y, como gobierno, entendemos que tenemos que sumar a todos los actores posibles y es por eso que como Ministerio de Obras Públicas nos hemos sumado para acompañar el liderazgo de la ministra del Deporte y todo su equipo para enfrentar un desafío enorme que tenemos como país”, señaló. Y apuntó: “Tenemos experiencia en edificación pública y esa experiencia la ponemos a disposición para que en conjunto le podamos ofrecer a la ciudadanía los mejores Juegos y la mejor infraestructura deportiva, que marcará un antes y un después de este recinto y de otros lugares del país”.

La ministra del Deporte, Alexandra Benado, y el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, en el césped del Nacional. Foto: Luis Sevilla.

Por otro lado, Benado se refirió a la gestiones con Hacienda para inyectar nuevos recursos y así llegar en tiempo y forma a cumplir los plazos. En ese sentido, la autoridad anunció que el gasto no será tan elevado. “Hemos tenido algunas elevaciones en los costos, producto de la guerra y de la inflación, no es algo ajeno en Chile. Hemos proyectado que no vamos a tener un aumento sustancial en los costos, siempre pensando en que todas las obras son inversiones para Chile, para la capital y sobre todo para el deporte”, indicó.

Finalmente, en relación al aforo del partido de este sábado, a las 15.00, la decisión será tomada en las próximas horas por la Delegación Presidencial y Estadio Seguro.