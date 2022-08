Samir Nasri se ilusiona con una dupla de lujo para el Olympique de Marsella: “Un ataque con Cristiano Ronaldo y Alexis Sánchez luciría muy bien”

El futuro de Cristiano Ronaldo en el Manchester United está en entredicho. Hace rato que vienen surgiendo señales de incomodidad del astro portugués, quien aspira a seguir siendo protagonista y ve como los Diablos Rojos están lejos de serlo, aunque en la última jornada dieron el batacazo y vencieron al Liverpool. En ese duelo, incluso, hay una poderosa señal del inestable momento que atraviesa, impropia de un futbolista de su nivel: CR7 ingresó en los 86′, una muestra inequívoca de que está lejos de ser una prioridad para el técnico Erik Ten Hag.

En esa línea, su nombre genera interés en el mercado europeo. Y uno de los clubes que lo merodean es el Olympique de Marsella, el club francés que acaba de fichar a Alexis Sánchez y que ya se empieza a deslumbrar con el talento del chileno. Durante el fin de semana, la prensa francesa dio cuenta de los acercamientos entre Jorge Mendes, el agente de la ex estrella del Real Madrid, y la dirigencia que preside Pablo Longoria para sondear la posibilidad de ficharlo. Las tratativas están en pleno desarrollo y cuentan con un factor a favor que puede resultar decisivo: el delantero quiere jugar la Champions League y el cuadro marsellés es parte de la competencia.

Cristiano Ronaldo, en el partido entre el Manchester United y el Liverpool (Foto: Reuters)

Ilusión

La posibilidad de que el Niño Maravilla y el portugués se junten en el equipo galo genera ilusión. No solo entre los hinchas, que naturalmente alucinan con la posibilidad. También entre quienes alguna vez vistieron la camiseta y que dieron el salto para transformarse en figuras estelares del fútbol en el Viejo Continente.

Samir Nasri, por ejemplo, no esconde que la combinación le atrae. “Por lo que he oído, Cristiano quiere jugar la Champions League. Sinceramente pienso que puede hacer concesiones económicas para ir a un equipo competitivo que la dispute”, apunta en declaraciones a Canal Football Group.

En ese plano, sugiere una salida que, en su visión, dejaría a todos contentos. “Tengo una solución para él. Puede terminar su contrato, le dan la mitad del año y en Marsella hacen un esfuerzo, le dan algo y él viene a jugar la Champions”, explica el jugador del Anderlecht.

Es en esa idea que aparece el nombre del Niño Maravilla. “Un ataque Cristiano Ronaldo-Alexis Sánchez luciría muy bien”, plantea, descartando que el arribo del portugués pueda transformarse en una competencia para el chileno y observado, en sentido contrario, que pueden constituir un complemento perfecto.

Finalmente, Nasri aboga porque el actual momento de Cristiano Ronaldo en el Manchester United no manche el recuerdo que se tiene de él por su primer paso por Old Trafford. “Espero que no empañe la imagen que dejó en Manchester United porque es uno de los mejores de su historia y deben terminar de la mejor manera”, sentencia.