Jaime García aborda la supremacía sobre el técnico de Colo Colo: “Gustavo Quinteros está sobre mí, lejos”

A Jaime García le molesta bastante tener que hacerse cargo de una interpretación que considera improcedente. Aclara que no tenía la intención de compararse con Colo Colo ni con Gustavo Quinteros cuando habló del contingente con que enfrentaría el duelo de vuelta ante el Cacique, por los octavos de final de la Copa Chile, sino solo de referirse a la forma en que enfrentaría las necesidades de Ñublense, su equipo. “Nunca he hablado de él y lo que han puesto no tienen nada que ver con lo que pienso”, enfatiza antes de comenzar a remarcar el alto concepto que tiene acerca del ex seleccionador de Bolivia y Ecuador.

García es enfático. “Empatamos con el mejor equipo del fútbol chileno. Gustavo Quinteros está sobre mí, lejos”, establece, de entrada, en la conversación con El Deportivo descartando de plano cualquier pretensión de establecer alguna rivalidad. Por el contrario, revela que después del empate que significó el avance de los Diablos Rojos a los cuartos de final del certamen, un resultado que caló profundo en Macul, se produjo un amable saludo y un breve intercambio de parabienes entre ambos. “Hablamos. Nos saludamos en el túnel. Siento un respeto profesional por él. Fue un saludo cordial, cálido”, recuerda.

Una fórmula que no es tal

García descarta, también, que tenga la fórmula para complicar al Colo Colo de Quinteros, más allá de que las estadísticas sean claras: el Cacique no ha podido vencerlo en los últimos cinco encuentros, en una racha que comenzó en mayo de 2021, con la goleada por 5-1 sobre un combinado de emergencia del equipo popular, compuesto por juveniles y suplentes, ante la imposibilidad de utilizar a sus principales figuras por las restricciones derivadas del control del Covid-19. Otros dos triunfos y dos empates completan el registro, que para los albos adquiere el carácter de derrotero. “Con Colo Colo se han dado partidos distintos. Se juega distinto, los jugadores sienten que es un plus. Les tengo respeto a todos los equipos. Vamos y siempre jugamos de la misma forma. O lo intentamos. No siempre se da. A todos los equipos les tengo el mismo respeto”, sostiene.

Jaime García, técnico de Ñublense (Foto: Agenciauno)

Luego recuerda algunos pasajes del juego para explicar un planteamiento que resultó exitoso. “Nosotros tratamos de jugar siempre de la misma forma, pero si juegas con Colo Colo en casa te terminas echando atrás por todo. Nos fuimos metiendo porque los rebotes son distintos, hay que cuidarse. Es difícil jugarles en Macul. Llegó un momento en que tuvimos que tirarnos atrás, porque ellos te van presionando”, sostiene.

García insiste que el ideal era otra cosa, pero destaca la adaptación de sus dirigidos a las circunstancias del juego. “Llegamos dos veces con claridad. Y después nos fuimos colocando y tratando de afirmar el resultado, para sacar el duelo adelante. Uno va defendiendo en la medida en que se capta donde se producen los estragos. Supimos cerrarles espacios. Fue algo más táctico, de estrategia. Aguantar a Colo Colo. Y nos sirvió. Los jugadores respondieron a un alto nivel”, amplía.

El estratega opta por valorar todo lo que han conseguido los ñublensinos, incluso en un contexto más general. “Me da un gusto grande que un club de provincia vaya creciendo en todo sentido. Qué lindo es que hagamos partidos así”, opta por resaltar.