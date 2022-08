Presidente de Colo Colo golpea la mesa tras quedar fuera de la Copa Chile: “Es una desilusión, no estoy para nada contento”

Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, no ocultó su frustración. Colo Colo quedó eliminado en octavos de final de la Copa Chile luego de empatar 1-1 frente a Ñublense, en el duelo jugado en el Monumental. La ventaja obtenida por los chillanejos en la ida fue suficiente para dejar sin opción al Cacique de revalidar el título que consiguieron la temporada pasada.

En zona mixta, la cabeza de Macul dejó en claro su decepción. “Es una desilusión, era un objetivo avanzar y ser campeón de la Copa Chile, revalidar el título, siempre Colo Colo tiene la obligación de llegar a instancias finales. Pero Ñublense es un buen equipo y hay que felicitarlos”, sostuvo el abogado.

“En este momento hay que poner todas las fichas en el Campeonato Nacional. No deberíamos tropezar, estamos todos entusiasmados para llegar bien a instancias finales y ser campeones”, agregó el presidente de la concesionaria. “Es una desilusión, no estoy para nada contento, es un llamado de atención, tenemos que jugar mejor para ganar el Campeonato Nacional”, cerró.

Por la parte técnica, en tanto, Gustavo Quinteros también realizó su análisis. “Tuvimos pelotas paradas, corners, jugadas elaboradas y no estuvimos precisos. El rival aprovechó algunas contras y pelotas paradas donde lo hicieron muy bien. Estoy conforme con el juego y la propuesta del equipo de ir a buscar el resultado. Nos falto definición, pero con el juego estoy contento porque creo que fuimos mejores”.

“Futbolísticamente no fuimos superados. Si hubiésemos quedado eliminados y hubiésemos sido inferiores me preocuparía, pero no fue así”, complementó.

El estratega también tuvo sus dardos para el juez del encuentro, Nicolás Gamboa. “Ponen al arbitro que favorece a los que se defienden y no a los equipos que atacan. Se tiran al piso, hacen tiempo, demora el arquero en sacar, no cobra los fouls. El rival nos ganó merecidamente, nos hicieron tres goles de pelota parada y nosotros no pudimos hacer más de tres. No me gusta hablar de los árbitros después de los partidos, pero hay que rezar para que la próxima vez nos dirijan mejor”, cerró.

Colo Colo tendrá que enfocarse en sus próximos duelos del torneo nacional. Este domingo, a las 17.30 horas, el Cacique se medirá ante Unión La Calera, en el Nicolás Chahuán Nazar.