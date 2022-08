Gustavo Quinteros se conforma tras eliminación de Colo Colo ante Ñublense: “Estoy contento porque creo que fuimos mejores”

Colo Colo empató 1-1 con Ñublense y quedó eliminado de la Copa Chile. Los Diablos Rojos salieron con vida del Estadio Monumental, avanzaron a los cuartos de final del certamen y se consolidaron como la nueva bestia de los albos.

Los chillanejos, que dieron un golpe en el torneo, suman cinco partidos seguidos sin perder frente al Cacique de Gustavo Quinteros. En esa línea, el estratega albo se refirió a la eliminación de su equipo frente a la escuadra de Jaime García.

En la conferencia de prensa posterior al duelo, el entrenador señaló que, a pesar de la eliminación, está conforme con el juego mostrado por sus pupilos. “Tuvimos pelotas paradas, corners, jugadas elaboradas y no estuvimos precisos. El rival aprovechó algunas contras y pelotas paradas donde lo hicieron muy bien. Estoy conforme con el juego y la propuesta del equipo de ir a buscar el resultado. Nos falto definición, pero con el juego estoy contento porque creo que fuimos mejores”.

“Futbolísticamente no fuimos superados. Si hubiésemos quedado eliminados y hubiésemos sido inferiores me preocuparía, pero no fue así”, complementó.

Jaime García, director técnico de Ñublense, está invicto en sus cinco partidos en contra de Colo Colo. FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

Mala suerte e improvisación

Colo Colo se vio obligado a realizar dos sustituciones en el primer tiempo, ya que Matías Zaldivia y Juan Martín Lucero se lesionaron. En ese sentido, el director técnico comentó que fue una llave donde no tuvieron “mucha suerte”.

Además de descolocar al cuadro popular en el duelo, las lesiones de los futbolistas complican su presencia para enfrentar a Unión La Calera el domingo por el Campeonato Nacional. “Se lesionaron dos jugadores importantes que a lo mejor se pierden el próximo partido. Esperemos que se recuperen y no sea grave, esperamos buenas noticias de los estudios. El partido con Calera será una final pensando en nuestro objetivo”, indicó.

Fernando Cordero marcó el gol que le entregó la clasificación a Ñublense. FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

“Fue un partido de 180 minutos donde el rival nos ganó con tres pelotas paradas. No jugamos mal, no fuimos superados futbolísticamente, Colo Colo jugó bien. Después, más allá de si los jugadores estuvieron precisos, si marcamos diferencia en los duelos y no concretamos las ocasiones que tuvimos, es cosa de trabajo, tenemos que seguir trabajando y jugando como estamos jugando”, comentó el exdefensor.

Para finalizar, Quinteros se refirió a sus constantes quejas con el juez del partido Nicolás Gamboa. “Ponen al arbitro que favorece a los que se defienden y no a los equipos que atacan. Se tiran al piso, hacen tiempo, demora el arquero en sacar, no cobra los fouls. El rival nos ganó merecidamente, nos hicieron tres goles de pelota parada y nosotros no pudimos hacer más de tres. No me gusta hablar de los árbitros después de los partidos, pero hay que rezar para que la próxima vez nos dirijan mejor.