Jaime García valora el triunfo y su buena racha sobre el Colo Colo de Quinteros: “Nunca he salido a hablar si me faltan o no me faltan refuerzos, jamás”

Jaime García lo hizo otra vez. Ñublense se ha transformado en una verdadera pesadilla para el Colo Colo de Gustavo Quinteros. Este miércoles, los de Chillán dieron vuelta el partido en el segundo tiempo para vencer al Cacique por 2-1, por la ida de los octavos de final de la Copa Chile, y quedarse así con la primera opción para pasar de ronda en un torneo en el que los albos defienden el título.

Actualmente los chillanejos acumulan cuatro encuentros sin perder ante los de Pedrero. La racha comenzó el 1 de mayo de 2021, en la primera rueda del campeonato del año pasado, oportunidad en la que los rojos golearon a Colo Colo por 5-1, en un duelo que todavía es recordado en Macul, esto porque debieron enfrentar el partido con juveniles producto de los contactos estrechos por coronavirus que se registraron en el plantel. Para el segundo semestre, el Cacique prometía venganza en el Monumental, sin embargo, los dirigidos por Jaime García volvieron a vencer, esta vez por 1-0, el 30 de septiembre del mismo año. El ciclo continúa con la igualdad sin goles en Pedrero el 30 de mayo de este año, también por el Campeonato Nacional, y se cierra con la victoria de esta semana en Copa Chile.

“Colo Colo jugó bien”

En su análisis sobre el triunfo 2-1 de este miércoles en el Nelson Oyarzún, Jaime García reconoció que los albos jugaron bien, pero no coincide con el análisis de algunos jugadores del Cacique, quienes dijeron que los rojos ganaron con dos llegadas: “Obviamente Colo Colo jugó bien, nos tapó los espacios, pero nosotros también los hicimos ver mal en momentos. No comparto que fueron dos llegadas”, dijo el DT en radio Cooperativa. “No sé si fue de igual a igual, pero tuvimos pasajes buenos del partido, también estás jugando con el mejor equipo de este año”, agregó.

Bernardo Cerezo marca el 2-1 sobre Colo Colo, este miércoles en Chillán. FOTO: AGENCIAUNO

El DT también se refirió a su racha invicta ante el Cacique, y explicó el duelo táctico: “Los espacios que se originan, Colo Colo propone, sale a jugar, te genera espacios”. Pero García también dejó un mensaje: “Nosotros hemos perdido y nunca he salido a hablar si me faltan o no me faltan refuerzos, jamás. Yo he jugado de la misma forma perdiendo, ganando y empatando”.

El Búfalo, que está en la banca chillaneja desde 2019, fue más allá e hizo una comparación de los planteles: “No tengo tanta rotación de jugadores, somos un grupo corto, entonces obviamente ellos tienen que tomar un protagonismo por lo que es la plantilla, por donde van ellos en el Campeonato Nacional”.

El compromiso de vuelta entre Colo Colo y Ñublense por los octavos de final de la Copa Chile será este domingo 21 de agosto a las 17.30 horas, en el estadio Monumental.