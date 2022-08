La venganza de Cristiano Ronaldo: el portugués le niega el saludo a Jamie Carragher tras sus feroces críticas

Cristiano Ronaldo pasa la cuenta. El futbolista del Manchester United, que ingresó a los 86′ en la victoria de su equipo frente al Liverpool, no olvida a quienes lo han criticado durante este periodo en los Diablos Rojos. CR7 no ha logrado desvincularse del equipo inglés, pese a su deseo de querer continuar su carrera lejos del Old Trafford.

Este lunes, el delantero luso le pasó la cuenta a Jamie Carregher, el histórico jugador del Liverpool que lo criticó duramente hace unas semanas. “Ningún club quiere a Cristiano Ronaldo, ni Ten Hag. Y el vestuario no estoy muy seguro. Tiene 37 o 38 años. Sigue siendo un gran goleador, pero no es el mismo. No puedes tener a un jugador estrella dirigiendo todo”, comentaba en The Overlap el ex jugador.

Las palabras no pasaron desapercibidas para CR7. Y lo hizo evidente, en la previa al duelo entre Manchester United y Liverpool. El jugador portugués, suplente por sorpresa, se acercó al set televisivo que compartían Gary Neville, Roy Keane y el propio Carragher y le negó el saludo al histórico del Liverpool.

El seleccionado de Portugal fue muy atento con Keane y sobre todo con Gary Neville, con el que se detuvo a conversar. Carragher, pensando que a continuación le saludaría, le extendió incluso la mano con el micrófono, pero Cristiano le ignoró quitándole la mirada para centrarse en un nuevo saludo, en este caso a Roy Keane.

El jugador de 37 años hace unas semanas comentó su situación a través de las redes sociales. Lo hizo para responder un comenetario. “Sabrán la verdad cuando dé una entrevista de aquí a unas semanas. Los medios están contando mentiras. Tengo un cuaderno y en los últimos meses de las 100 noticias que he apuntado, solo cinco fueron correctas. Imaginen cómo son las cosas. Quédense con ese consejo”, escribió el delantero.