Isabel Allende regresa a Chile para presentar Mi nombre es Emilia del Valle

El próximo miércoles 24 de septiembre Isabel Allende volverá a reencontrarse con sus lectores chilenos en el Teatro Oriente de Providencia, hasta donde llegará para presentar su novela más reciente, Mi nombre es Emilia del Valle, sobre la cual conversó con Culto.

Con esta presentación, -gracias a una alianza entre Editorial Penguin Random House y la Fundación Cultural de Providencia-, se pondrá fin a una espera que se prolongó por seis años y cuyo último hito público fue en junio de 2019 con ocasión de la gira de promoción de otra de sus novelas ambientadas en Chile, Largo pétalo de mar.

Foto: Lori Barra

En este regreso, Isabel Allende – la escritora viva en español más leída del mundo – promete hablar de Mi nombre es Emilia del Valle, una historia que quería escribir desde hace tiempo y que refuerza su vínculo con el país al retratar a través de los ojos de una joven periodista, la crudeza y violencia de la Guerra Civil de 1891 que dividió a la nación, causó miles de muertes y culminó con el suicidio del entonces presidente José Manuel Balmaceda.

“Lo tenía pendiente porque, mira, en los pocos meses de la guerra civil murieron más chilenos que en los cuatro años de la guerra del Pacífico contra el Perú y Bolivia. Y además, hubo excesos y tremenda brutalidad. Eso me interesaba, como me interesaba la guerra civil aquí en los Estados Unidos también. Cuando se matan entre hermanos una se pregunta por qué. Esos pobres muchachos, esos conscriptos, no saben ni por qué pelean, depende de qué lado los agarra y tienen que pelear y morir por una causa que no tiene nada que ver con ellos” explicó la autora en una entrevista a El Mercurio.

Foto: Lori Barra

La presentación de Isabel Allende en el Teatro Oriente de Providencia será a las 19 horas del miércoles 24 de septiembre y en la cita, la Premio Nacional de Literatura conversará con el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña.

Toda la información que explica en detalle cómo asistir al lanzamiento, totalmente gratuito, está disponible en las redes sociales de Penguin Random House @penguinlibroscl y la Fundación Cultural de Providencia @culturaprovidencia, además de sus respectivos sitios web.