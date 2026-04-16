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    Trump dice que es “probable” que haya negociaciones con Irán “a lo largo del fin de semana”

    El presidente estadounidense apunta a un posible viaje a Islamabad si se alcanza un acuerdo y dice que "podría no ser necesario" extender el alto el fuego.

    Por 
    Europa Press
    Donald Trump aseguró que “podría viajar” a Islamabad si finalmente se alcanza un acuerdo. Molly Riley

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que es “probable” que haya negociaciones con Irán “a lo largo del fin de semana” tras los recientes contactos llevados a cabo por el principal negociador, Pakistán, con el lado iraní.

    “Si no se llega a un acuerdo, se reanudarán los combates”, ha advertido el mandatario en declaraciones a la prensa, agregando que el bloqueo en el estrecho de Ormuz está siendo “increíble” porque Teherán “no puede hacer negocio”.

    El inquilino de la Casa Blanca ha afirmado además que Estados Unidos tiene “muy buena relación con Irán en este momento, por difícil que sea de creer”. “Creo que es una combinación de unas cuatro semanas de bombardeos y un bloqueo muy poderoso”, ha dicho.

    Asimismo, ha asegurado que “podría viajar” a Islamabad si finalmente se alcanza un acuerdo y que puede que no sea necesario extender el alto el fuego. “Nos está yendo muy bien. Quizás suceda antes (de que expire). No estoy seguro de que vaya a ser necesario extenderlo”, ha aseverado, agregando que Teherán está “dispuesto a hacer cosas hoy que no estaba dispuesto a hacer hace dos meses”.

    Estados Unidos e Irán siguen los contactos, con mediación de Pakistán, para lograr el cese de las hostilidades y cerrar un acuerdo sobre la cuestión nuclear iraní, el levantamiento de sanciones y la reapertura del estrecho, en plenos esfuerzos para concretar una segunda ronda de negociaciones que avance en el proceso tras la cita maratoniana del pasado sábado en Islamabad.

    Dicha reunión se saldó sin un acuerdo para poner fin a la ofensiva desatada por Estados Unidos e Israel, si bien los esfuerzos se centran en un segundo encuentro antes del fin del alto el fuego de dos semanas, que expira el 21 de abril.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránEE.UU.Pakistánalto el fuegoMundo

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