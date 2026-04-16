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    “Fueron excelentes; cumplieron a la perfección”: Johnny Herrera se rinde ante la UC tras épico triunfo ante Cruzeiro

    El ídolo de la U también alabó al portero cruzado, Vicente Bernedo. "Es lo que se le pide a un arquero de un equipo grande", aseguró.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Daniel Garnero fue aplaudido por Johnny Herrera. Foto: Pier Giorgio Giavelli/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El triunfo de Universidad Católica ante Cruzeiro no dejó indiferente a nadie. E incluso hizo que hasta sus detractores aplaudieran su presentación en Brasil. Es el caso de Johnny Herrera, el cual se rindió ante la táctica del “profesor Garnero” y llenó de elogios a los jugadores cruzados.

    “Católica hizo un buen partido defensivo y sacó un resultado acorde a lo que hizo el fútbol chileno en la semana. Insisto, los que hemos jugado Copa Libertadores y competido a buen nivel sabemos que a medida que al futbolista chileno si le suben el nivel, está a la altura”.

    Luego agregó que “Católica mostró una forma de cómo jugar de visita (4-5-1)” y resaltó el acierto del entrenador en los cambios de la oncena de la precordillera. “Cuando el profesor Garnero vio que el equipo estaba flaqueando, hace los cambios y estos cumplieron a la perfección... el gol lo hace uno de los cambios que realizó (Jimmy Martínez)”, expresó.

    Herrera también tuvo palabras para el juego de los de la franja en Belo Horizonte. “Católica con su esquema, defensivamente muy bien con una línea de cuatro, otra de cinco y Zampedri se las arregló para defenderse bien, para salir de contra muchas veces cuando lo pudo hacer con la velocidad de Montes hasta que se le acabó la bencina”.

    Luego añadió que “estaba viendo con un amigo y le dije ‘compadre, si aguantan el ritmo de este equipo y defienden como empezaron todo el primer tiempo van a sacar un buen resultado’”. Acto seguido, el panelista televisivo añadió que “yo creo que acá todos estamos de acuerdo en que cuando te paras frente a cualquier equipo del mundo y son once contra once en la cancha y haces lo que tu entrenador te pide se puede competir ante cualquiera”

    Tras ello, Johnny aseveró que “me saco el sombrero por el partido que hizo Audax, Coquimbo dio cátedra de cómo hay que jugar de visita en la Libertadores y también lo hizo el otro día incluso empatando de local porque fue para mí merecedor de los tres puntos”.

    Vicente Bernedo fue una de las figuras de la UC en Brasil. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Cambio de opinión con Bernedo

    Noviembre de 2025. Universidad Católica estaba a punto de lograr el Chile 2 que lo metía de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores, cuando Johnny Herrera tomó la palabra. El ídolo de la U mostró sus reparos con el joven Vicente Bernedo, que había sido titular casi todo el año por la lesión de Thomas Gillier, pues lo sentía “nervioso”.

    Yo no sé si Bernedo está preparado para jugar una Copa Libertadores en fase de grupos. Le falta experiencia, en el partido contra la U lo vi un poco nervioso en su cancha“, aseguró en TNT Sports. Luego agregó que “en los comienzos de partido, por lo que me ha tocado verlo, es medio dubitativo. Y en Copa Libertadores eso no se perdona”.

    Tras el épico triunfo de los cruzados ante Cruzeiro, en Brasil, Herrera cambió de opinión y elogió al nacido en Santiago el año 2001. “Atajó, cumplió, sí. Pero no solo él, él hizo la pega de lo que hizo el resto del equipo, y es lo que se le pide a un arquero de un equipo grande”, aseveró el otrora guardavalla en el canal mencionado.

    Y no era para menos, pues Bernedo fue prenda de garantía en el arco estudiantil y evitó el empate cuando le puso el pecho a un remate de Pereira en el minuto 90’+6’ del encuentro.

    Revisa el triunfo de Católica en la Copa Libertadores:

    Más sobre:Copa LibertadoresVicente BernedoUniversidad CatólicaCruzeiroCruzeiro vs Universidad CatólicaJohnny HerreraLa UCJimmy MartínezDaniel GarneroBelo HorizonteEstadio Mineirao

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