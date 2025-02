“Estamos evaluando todas las opciones”: el lío que se le abre a la UC tras la grave lesión de Thomas Gillier

La UC tuvo una complicada jornada. Horas antes de su debut en la Liga de Primera, ante Audax Italiano, al que derrotaron en el Santa Laura, se supo de la grave lesión de Thomas Gillier. El guardameta que se perfilaba como el titular para la temporada 2025 sufrió una rotura del tendón del bíceps en el entrenamiento del domingo y debió ser operado. “Este tipo de lesión requiere una intervención quirúrgica de reinserción para su reparación, por lo que Thomas será sometido a cirugía durante el día de hoy. Tras la operación, se iniciará su proceso de recuperación”, señalaron en el club precordillerano.

La noticia golpea al plantel. Y también a la planificación de la directiva, que en conjunto con el cuerpo técnico había apostado por darle la oportunidad a dos arqueros jóvenes para pelear por el puesto. En el equipo cruzado querían repetir la dupla que alguna vez lograron con Cristopher Toselli y Paulo Garcés, dos arqueros formados en casa. “Nosotros hace tiempo teníamos la expectativa de jugar con un arquero formado en el club. No se puede con uno solo, por lo tanto ahora tenemos a Thomas, Vicente Bernedo y Martín Contreras. Estamos como lo que pasó hace muchos con Toselli y Garcés, confiando en arqueros jóvenes”, señaló José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados, hace algunas semanas.

Vicente Bernedo será el titular en la UC ante la lesión de Gillier. (Foto: Photosport)

Ahora con la baja del guardameta se le abrió la opción a Vicente Bernedo de transformarse en el titular. Sin embargo, más allá de sus intenciones, en la escuadra precordillerana no descartan fichar a otro portero. Aún tiene un cupo de extranjero, pese a que Fernando Zampedri sigue sin recibir la nacionalización. “Las opciones están en tanto arqueros nacionales como extranjeros, por lo que evaluaremos un montón de cosas como pasa siempre”, dijo Buljubasich este lunes. En tanto, otro directivo asegura que “estamos evaluando todas las opciones”. En ese escenario, Matías Dituro, exarquero cruzado, que estuvo cerca de fichar en el Cacique, vuelve a ser opción. También se anota César Rigamonti, exfutbolista de Palestino.

El ex Deportes Concepción ya había jugado ante San Luis de Quillota en la Copa Chile y este lunes apareció ante Audax Italiano en el once titular. “La confianza el club ya nos la dio, no trayendo a nadie, dejándonos a nosotros y ahora nosotros tenemos que responder, después la decisión de quien juega la tiene el técnico”, señalaba el portero de 24 años hace algunas semanas.

Para Bernedo es una oportunidad de ganarse un lugar en el equipo. Hasta ahora ha tenido una irregular carrera con escasas oportunidades. En el club de Las Condes solo ha jugado cinco partidos. Fue parte de los planteles que ganaron el título de Primera División en 2020 y 2021, junto a las Supercopa de esas mismas temporadas. Se trata de un futbolista que hizo todas sus divisiones inferiores en la UC. Su primer contrato como profesional lo firmó en octubre de 2019 y tras una lesión de Christopher Toselli fue promovido al primer equipo, cuando era dirigido por Ariel Holan. Ese comienzo fue ajetreado, ya que un choque con Alexander Aravena lo lesionó y perdió el conocimiento por algunos instantes. De hecho, tuvo que estar internado.

Su debut llegó el 26 de junio de 2021, cuando Gustavo Poyet lo hizo ingresar al minuto 88 como reemplazo de Sebastián Pérez en un partido de Copa Chile. Finalmente, el encuentro se definió en penales y ahí el golero fue héroe al atajar uno. La UC se impuso por 9-8 en la instancia decisiva. Después jugó 32 minutos en la ida ante Everton en la fase siguiente y 90′ en la revancha de la misma llave. En esa ocasión fue derrota para los estudiantiles.

Préstamos y una salida polémica

Para la temporada 2022 pasó a préstamo a Deportes Concepción. Ahí Bernedo tuvo su temporada con más continuidad. Jugó 18 partidos en Segunda División, sumando 1.620 minutos. Luego tuvo un breve y polémico paso por Cobreloa. En la escuadra de Calama estuvo en 2023, año en que los loínos lograron el ascenso, y no jugó. Sin embargo, el ruido llegó cuando abandonó la institución, sin previo aviso. “Bernedo tuvo una conversación conmigo antes de irse. Se lo manifesté. Le dije que yo lo traje como segundo arquero para que tuviera competencia con Hugo Araya. El fútbol es así, Hugo mantuvo su puesto”, explicó Emiliano Astorga en su momento.

“Le quise dar la chance en Copa Chile, no pudo jugar. Se enfermó. Quería irse a jugar y me manifestó eso. Le dije que fuera a hablar con los directivos. Y si ellos aceptan y traen otro arquero, lo dejaría salir. Si no, no. Esa fue la conversación”, complementaba el DT. Luego vino el conflicto: “Desapareció. No volvió a las prácticas tras los días de permiso que di. Se fue sin decir nada, sin despedirse. Es una falta de respeto hacia el club, los compañeros, cuerpo técnico, directivos, el hincha”.

El entrenador no podía ocultar su incredulidad ante el acontecimiento. “Eso no se hace. Las cosas tienen que hacerse bien. Más aún un jugador que viene de Universidad Católica y tiene muy buena formación. Es extraño que haya hecho eso. Me molestó mucho la situación y se lo manifesté a los dirigentes. Ahora ellos tienen que ver eso”, señalaba. Luego de su bullado paso por el cuadro naranja, volvió a la UC, en ese momento como tercer arquero. Ahora tiene la chance de ser titular en Primera División.

La UC denuncia a Gremio

En Universidad Católica denunciaron a Gremio por el no pago de una cuota por la venta del pase de Alexander Aravena. Los cruzados vendieron al delantero a mediados de 2024 al cuadro de Porto Alegre por una suma de US$ 3,5 millones por el 70% de su carta, mientras que el restante queda en las arcas del club universitario.

El pago de esta operación lo acordaron hacer mediante cuotas. Sin embargo, el cuadro brasileño se atrasó con uno de estas transacciones. De acuerdo a la información recabada por El Deportivo, Gremio le adeuda una cuota del pago a Cruzados correspondiente al 31 de enero. No se descarta que tomen acciones legales de no concretarse el depósito. “Es efectivo. Estamos evaluando todas las opciones”, dice un alto directivo de la institución.