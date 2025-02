La reacción de Nicolás Castillo tras la lesión de Thomas Gillier en la UC

Nicolás Castillo sigue atento al acontecer de la UC. Pese a que salió en malos términos del club, no deja de opinar. Muchas veces lo hace apuntando dardos a los directivos. Ahora, en cambio, prefirió mandar mensajes de ánimo. Esto porque Thomas Gillier sufrió una grave lesión que lo tendrá fuera de las canchas por más de tres meses. Se trata de una rotura del tendón del bíceps. “Este tipo de lesión requiere una intervención quirúrgica de reinserción para su reparación, por lo que Thomas será sometido a cirugía durante el día de hoy. Tras la operación, se iniciará su proceso de recuperación, cuyo plazo se comunicará una vez realizada la intervención”, dieron a conocer desde Cruzados.

Castillo le envió fuerzas a su excompañero. “Mucho ánimo. Volverás más fuerte”, escribió. Por otro lado, apuesta por Vicente Bernedo como nombre para tomar la titularidad. “Tu año”, señaló el ariete.

Castillo ha vivido años marcados por las lesiones. De hecho, el año pasado, una intervención quirúrgica fue un frente de conflicto. “Después del clásico con la U hubo una reunión. Después de todo lo que se generó por los gestos que hice. Pude haberme excedido, fueron muchas emociones del momento, de lo que me venían diciendo desde antes. Fue todo un cúmulo de emociones. Después de eso, tuve una reunión con los dirigentes, con (José María) Buljubasich y (Juan) Tagle y siento que desde esa reunión el trato fue diferente. Cambió todo con ellos y con el cuerpo técnico. Después de eso jugué mucho menos, entonces algo pasó”, disparó hace algunos meses.

Claro que en Cruzados tienen otra versión. “Específicamente a esa frase, que le saqué en cara una operación, no puede ser más injusta. Jamás le saqué en cara una operación. Después del Clásico Universitario tuvimos una conversación larga y le hicimos saber que como institución nos preocupaba lo que él proyectaba como imagen. Él se quejó de que no lo apoyamos en ese tema y lo único que le dije fue: ‘Nico, nosotros te hemos apoyado siempre’”, explicó Juan Tagle en su momento.

“Siempre seguí su carrera afuera, mantuve contacto con él, e hicimos el esfuerzo de ayudarlo. Entrenó mucho tiempo antes de poder ofrecerle un contrato. En esto nunca hemos cambiado las reglas: los jugadores juegan lo que el cuerpo técnico decide que jueguen. La decisión que no le gusta fue exclusivamente deportiva, no ofrecimos la renovación. Vivimos situaciones difíciles con él, algunas se saben y otras no, pero eso no tuvo impacto en lo deportivo”, complementó.