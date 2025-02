¿Cómo entra Gary Medel en el esquema de Nunes? El debate en torno a la posición del Pitbull que se genera en la UC

Gary Medel tuvo su primera titularidad en Universidad Católica en la temporada, ante Unión La Calera. Ya implementado el modelo UC para 2025, surge la interrogante del rol que tendrá el Pitbull. Tiago Nunes en los primeros partidos optó por una línea de cuatro defensores. Aunque a ratos esta se transformó en una de tres cuando Jhojan Valencia se incorpora a la altura de los zagueros. Claro que la posición del colombiano es como mediocampista. El oriundo de Conchalí a lo largo de su carrera ha sido un futbolista polifuncional, que ofrece más de una alternativa a sus entrenadores. Puede actuar como defensor o como volante. Y lo ha hecho bien en ambos lugares. Pero son puestos donde el cuadro de la franja no se ha visto sobrepasado. Sus carencias están más vinculadas al ataque.

Pese a esto, el nombre de Medel está llamado a ser importante. Por ejemplo, Juvenal Olmos, campeón con la UC como jugador y entrenador, lo visualiza como titular y dentro de zaga. ”Creo que va a ser un caudillo, teniendo en cuenta que viene sin jugar, llega a un reencuentro con su hinchada, a sentirse valorado y a sumar. Será un caudillo absoluto de la última línea, el gran referente. El capitán sin jineta”, dice a El Deportivo. Actualmente en la posición de central, Universidad Católica tiene a Branco Ampuero, Daniel González, Tomás Asta-Buruaga y Valber Huerta, aunque este último está lesionado.

Una visión similar a la de Olmos comparte Gustavo Moscoso, quien jugó en la institución precordillerana entre 1972 y 1983. “Es de lo mejor que va a jugar en Chile. Será un estandarte. Nadie cuenta con sus pergaminos, entonces saca una ventaja inmensa”, señala el exdelantero.

Medel en su debut en la UC ante San Luis de Quillota. (Foto: Photosport)

En su presentación en el Claro Arena, el propio futbolista hizo un barrido de las alternativas que ofrece. “El Gary que vuelve lo hace con mucho más años. Vengo jugando poco. Tengo que tomar ritmo. Puedo jugar en tres posiciones. En línea de tres, de cuatro y como volante. A mis compañeros y cuerpo técnico espero darles jerarquía, experiencia, apoyo para tratar de lograr cosas importantes”, dijo.

Uno que siguió sus encuentros en Argentina fue Juan Eluchans. Aunque no jugó mucho en Boca Juniors y sumó críticas, el exlateral de la UC cree que a Medel se le cargó la mano. “No hizo malos partidos, obviamente por ahí tuvo algún lío, pero es parte de su temperamento, parte de su ser y eso ya no lo va a cambiar. De hecho, también está bueno en la medida que no dejó con uno menos al equipo. Como compañero, salir de algunas situaciones por ahí que estás estancado y con ese temperamento, contagia. Espero que en Chile lo use para contagiar a sus compañeros cuando las cosas no vienen muy bien”, enfatiza.

Sobre la posición del Pitbull, el campeón con la Católica de Pizzi es claro. “Como central lo hizo bien, sabemos que es muy aguerrido, un gran marcador, más allá de no tener la altura va bien arriba y tiene ese potencial. Pero si me dices a mí, quiero verlo jugar de volante central. Más allá de ser Gary Medel como emblema, hay que ver en qué nivel se encuentra. La última palabra la tiene Tiago Nunes, si me preguntas a mí yo lo pondría al medio. A mí me gustan esos jugadores. Él hace bien las coberturas y aparte de todo esto juega muy bien al fútbol. Aparte ha hecho goles, tiene esa toma de decisiones importante. A veces hay que tomar riesgos para el equipo”, sentencia.

¿Qué dicen en la interna?

Durante la última semana, luego de su debut ante San Luis, Nunes abordó las opciones del Pitbull y señaló que lo ven en varios lugares del campo. “No debutó en el mejor contexto, entró y ya estábamos con un jugador menos en el equipo. Es un jugador que va entendiendo mejor cuál es su rol en el equipo. Hay muchas posibilidades de que arranque de titular el próximo partido, Gary puede aportarnos en tres o cuatro posiciones”, indicó.

En la interna del plantel, por lo que han dicho, tampoco saben en qué puesto va a aparecer el 17. Tanto los defensas como los volantes lo ven como un competidor en el puesto. “Es un plus que venga Gary con toda la experiencia que aporta. Es un emblema del club y estoy muy feliz con su llegada. Nos da algo diferente a la institución y al plantel. La competencia con Valber (Huerta) y Gary nos hará bien al grupo”, dijo el zaguero Branco Ampuero.

Por su lado, el mediocampista Jojhan Valencia también siente que su lucha es con Medel. “Su llegada nos da un plus al equipo, esa cuota de experiencia nos ven diferente. Para mí es un honor pelear un puesto con él, con tanta experiencia. En el puesto que ponga o que quiera el profe, va a ser vital esa competencia sana en el plantel, el profe decidirá en qué posición ponerlo. Somos un grupo sano en ese sentido”, remarcó el colombiano.

Mirando la etapa final de la larga trayectoria del bicampeón de América, en Bologna, por ejemplo, jugó de líbero. Su estatura nunca fue inconveniente. Un rol similar al que tuvo en Vasco da Gama, con Ramón Díaz en la banca. En Boca Juniors, lo poco que jugó lo hizo de zaguero. En la Selección, en tanto, Reinaldo Rueda intentó moverlo a la zona media, sin embargo, luego el propio cafetalero optó por devolverlo a la defensa, donde se veía más cómodo. Luego, Martín Lasarte y Eduardo Berizzo también lo contemplaron como defensor. Ricardo Gareca no lo ha tenido en cuenta.