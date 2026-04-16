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    Sudamérica aplaude a la UC tras el histórico triunfo ante Cruzeiro por la Copa Libertadores

    La prensa continental elogió la épica victoria del elenco estudiantil en el certamen: "Decepción", señalaron desde los medios brasileños.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    La prensa sudamericana destacó el heroico triunfo de la UC en su visita a Cruzeiro. Foto: Photosport.

    El Mineirazo de Universidad Católica en Copa Libertadores causó repercusión. La heroica victoria de la UC en su visita a Cruzeiro generó múltiples reacciones, siendo destacada ampliamente en sudamerica.

    El medio brasileño UOL resaltó la faceta aérea de los cruzados, materia donde vinieron los tantos de Justo Giani y Jimmy Martínez: “Cruzeiro tiene problemas en el juego aéreo, encaja un gol en los últimos minutos y pierde contra Católica en casa”, tituló. ”Los chilenos apostaron por un juego aéreo arrollador y les dio resultado“, complementó en su comentario.

    Además, aseguraron que la UC estropeó el retorno del Raposa al Mineirao: “El regreso del Cruzeiro a su estadio para la Copa Libertadores no tuvo un final feliz. Tras siete años de espera, la afición del Cruzeiro llenó el estadio Mineirão, pero vio cómo la Universidad Católica de Chile ganaba 2-1 en un partido válido para la segunda ronda del Grupo D del torneo continental”, indicó

    En tanto, O Tempo, medio de Belo Horizonte, catalogó a la UC como un “bien organizado equipo chileno” y tituló: “Cruzeiro juega mal y pierde ante Universidad Católica en Mineirão“.

    El sitio también resaltó el deslucido regreso al Mineirao y cuestionó lo realizado por el árbitro del cotejo: “Cruzeiro, que iba perdiendo en el marcador, intentó atacar, pero se vio visiblemente superado por el nerviosismo, especialmente irritado por las numerosas faltas no señaladas por el árbitro colombiano Carlos Betancur (...) Decepción de los más de 43,000 hinchas del Cruzeiro en el estadio Mineirão”.

    Reacciones en el resto del grupo

    El partido también generó reacciones del otro lado de la cordillera. En Argentina valoraron el resultado, que deja a Boca Juniors como líder exclusivo del Grupo D: “Universidad Católica le ganó a Cruzeiro en Brasil y Boca quedó como único líder de su grupo en la Libertadores”, tituló TyC Sports.

    "Universidad Católica dio el golpe en Brasil y venció 2 a 1 agónicamente a Cruzeiro por la segunda jornada del Grupo D de la Copa Libertadores. Este resultado dejó a Boca como único líder de la zona, tras la victoria por 3 a 0 frente a Barcelona de Guayaquil en La Bombonera", escribió en la crónica.

    Esto también fue destacado por Crónica: “Boca quedó puntero en su grupo gracias a la agónica victoria de la Universidad Católica frente a Cruzeiro por la Copa Libertadores“.

    Por otra parte, en Ecuador reaccionaron con más mesura ante la victoria cruzada, resultado que generó preocupación: “Universidad Católica, proximo rival de Barcelona SC en Libertadores, le ganó a Cruzeiro de visitante”, tituló El Diario.

    “La Universidad Católica de Chile dio la sorpresa en la jornada de la Copa Libertadores al vencer 2-1 a Cruzeiro en condición de visitante. Este resultado, registrado en territorio brasileño, sacude la tabla de posiciones del Grupo D y deja a Barcelona SC en una situación crítica, al ser el único equipo del sector que todavía no ha logrado sumar puntos en el torneo continental“, añadió.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalCopa LibertadoresCruzeiroUniversidad CatólicaUCBrasilArgentinaEcuador

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