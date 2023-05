La UC es un lamento: ahora pierde con Huachipato y lleva dos meses sin ganar

Universidad Católica no puede levantar. Nuevamente decepciona. De manera marcada, el equipo estudiantil ha ido de más a menos durante el año. En El Teniente de Rancagua, donde fue local, un nuevo tropezón alimenta los cuestionamientos hacia el proceso de Ariel Holan. El equipo no gana hace poco más de dos meses. Demasiado para un equipo con aspiraciones de campeonar. Huachipato le ganó por 2-1.

Los cruzados volvieron al ruedo tras la suspensión del Clásico Universitario, por los incidentes en Concepción. Lo hicieron con la obligación de un buen resultado, toda vez que no obtenían una victoria desde el 3 de marzo, cuando superaron 2-1 a Ñublense, en Chillán. Luego, teniendo como punto de partida la eliminación en la Copa Sudamericana, la UC no volvió a festejar.

En el afán de ahuyentar la nubosidad que ha acompañado al equipo de un tiempo a esta parte, Holan determinó el retorno del 4-3-3, en desmedro de la línea de tres que había planteado en partidos pasados. El regreso de Alexander Aravena a la titularidad permitió la modificación del dibujo. En el caso de los acereros, que tampoco jugaron en la fecha anterior (por lluvia), una de las variantes que planteó Gustavo Álvarez fue el movimiento de Claudio Sepúlveda, que se metía entre los centrales para quedar con tres atrás (o cinco, si el momento lo ameritaba).

Durante el primer tiempo, Holan insistía en la tenencia del balón, en desmedro de los ataques más directos. “Circula, circula”, gritaba el argentino, para que sus jugadores la tengan. “Que dure la posesión”, agregaba. Católica trató de presionar arriba, aprovechando que Huachipato siempre salió desde el fondo por abajo. Aún así, fue incapaz de profundizar. Fue escasa la claridad del local de mitad hacia arriba. Además, Fernando Zampedri estaba obligado a retroceder para interactuar con el balón, porque no era asistido.

En los 18′, los acereros casi abrieron el marcador mediante Cris Martínez. El atacante queda solo ante Dituro y remata pifiado. La pelota da en un poste. Hasta el final del primer lapso, fue la ocasión más clara en el encuentro.

En los 44′, Huachipato dio con el gol metiéndose por una grieta que dejó la defensa de la UC, apurando un tiro libre. Maximiliano Rodríguez define ante Matías Dituro, quedando en libertad luego de que Alfonso Parot (central por izquierda) no alcanzara a cerrar. Un ingrato primer partido se terminó para los cruzados, que registraron cero tiros al arco en ese periodo. Así de crudo: cero.

En el complemento, con la necesidad de remontar, la Católica salió con otra disposición. Mostró otra cara desde lo actitudinal, no desde un estilo futbolístico definido. Sacrificando el mediocampo, el equipo dispuso de mucha gente arriba, integrando a Di Santo en el área junto a Zampedri. El ex Chelsea ganó casi todas por arriba.

La UC encontró el empate en los 56′ gracias a uno que generalmente sale al rescate de los franjeados: Fernando Zampedri. Anota de cabeza tras un rebote de Castellón para el 1-1. Después de dos partidos sin anotar (el último había sido el cabezazo agónico del Toro a Colina, por la Copa Chile), los cruzados volvieron al gol. Así, Zampedri llegó a los 92 tantos en el club, alcanzando el registro de Alberto Acosta como el séptimo artillero histórico.

El problema para la UC fue que la resistencia le duró poco. Huachipato, que es un equipo intenso y rápido en ofensiva, pegó por segunda vez en los 60′, con un cabezazo de Javier Altamirano, entrando con libertad por el centro del área. Nuevamente, el otrora tetracampeón nacional tenía que remar desde atrás, a punta de ímpetu. Como generalmente sucede, se piensa que poner muchos delanteros implica ser más ofensivo y atacar mejor. Pero no es tan así. En efecto, el local se fue con todo hacia arriba, quedando desprotegido en defensa y prácticamente sin mediocampo.

En la recta final, Huachipato defendió muy cerca de Castellón, quien se fue transformando en una de las figuras de la noche, sosteniendo a los de Talcahuano. En los 74′, le sacó de gran manera un cabezazo a Di Santo, que se colaba en un rincón.

El partido guardó una emoción para el final. Hubo penal para Católica por falta del argentino Malanca sobre el juvenil Jorge Ortíz. Era la oportunidad perfecta para el empate y para que Zampedri superara el registro del Beto Acosta en la institución. Pero no fue así. El golero le adivinó el lado al artillero, se lanzó hacia su derecha y atajó el remate. Lo celebró como si fuera un gol. Con ello, se coronó como el mejor del partido.

El tiempo se acabó y la UC no logra salir del espiral de malos resultados en el que entró desde que quedó eliminada de la Sudamericana. Ya son siete partidos consecutivos sin ganar y en los últimos tres apenas anotó en una ocasión. Pese a chispazos, que son más bien por ímpetu que por un funcionamiento colectivo (que todavía no aparece y la primera rueda está terminando), uno de los candidatos no está dando el tono en esta temporada. Por eso mismo, el proceso de Ariel Holan no disipa las dudas. Los partidos siguen pasando y no hay respuestas.

Ficha del partido

U. Católica 1: M. Dituro; B. Nieto, B. Ampuero (58′, D. González), A. Parot, E. Mena; C. Pinares, I. Saavedra, C. Cuevas (81′, J. Ortíz); F. Di Santo, F. Zampedri y A. Aravena (81′, G. Tapia). DT: A. Holan.

Huachipato 2: G. Castellón; J. Gutiérrez, B. Gazzolo, N. Ramírez, N. Baeza (87′, A. Castillo); J. Martínez, C. Sepúlveda, G. Montes (63′, J. Brea); J. Altamirano (86′, F. Loyola); M. Rodríguez (87′, C. Huanca) y C. Martínez (79′, R. Malanca). DT: G. Álvarez.

Goles: 0-1, 44′, Rodríguez, define solo ante Dituro; 1-1, 56′, Zampedri, cabezazo tras rebote de Castellón; 1-2, 60′, Altamirano, cabezazo tras centro de Baeza.

Árbitro: F. Véjar. Amonestó a Cuevas, Nieto (UC); Altamirano, Ramírez, Montes, Gutiérrez, J. Martínez (H).

Incidencia: 90′+1′, Castellón le ataja penal a Zampedri.

Estadio El Teniente. Asistieron 3.093 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.