La autocrítica de Pellegrino tras la derrota de la U: “Entramos en la vorágine de los nervios”

Mauricio Pellegrino no quedó conforme con el desempeño de Universidad de Chile ante Coquimbo. La derrota por 2-1 en la Cuarta Región fue analizada con bastante autocrítica por el entrenador de los azules, quien de todos modos intentó poner paños fríos a la caída que significó el fin de un invicto de tres meses.

“Es un partido. Un poco ha pasado que nos hemos olvidado un poco de jugar, hemos entrado en la vorágine de los nervios y el rival, algo que hace muy bien, hace desesperar al equipo adversario montado un poquito en ese juego. Todos los equipos están sujetos a mejora, pero cuando se abra el libro de pases vamos ver qué vamos a hacer. Estoy muy contento con los chicos que tengo. Hemos tenido un mal partido y tenemos que dar vuelta la página”, sostuvo.

En ese sentido, el DT argentino habló de los momentos clave del encuentro, sobre todo después del empate provocado por un grave error defensivo. “Nos empezamos a apresurar, creo que entramos un poco en esa prisa para llegar al gol y empezamos a perder la posición y darle posibilidades al adversario de hacer algo que hace muy bien, que es salir de contraataque. La segunda parte me parece que el rival entró mejor que nosotros en ese aspecto de salidas rápidas y nosotros estuvimos un poco imprecisos”, afirmó.

Luego, prosiguió con su análisis del duelo y especialmente del desarrollo tras el segundo tanto de Rodrigo Holgado. “Cuando íbamos empatando, estuvimos a punto de marcar y terminó en gol del rival con un contrataque, eso es lo bonito del fútbol también. Hay que aprender de estas situaciones”. Y agregó: “Después del segundo gol perdimos el control, porque entramos en su juego, en las protestas y nos olvidamos un poco de jugar, y eso fue lo que nos sacó de hacer nuestro juego. Pero hay que aprender de este tipo de encuentros, tener calma, hemos estado imprecisos en algunos aspectos, en algunos errores. Ojalá que podamos aprender de este tipo de partidos. Hay que felicitar al rival y seguir trabajando para el partido del lunes”.

Finalmente, se refirió al próximo partido como local ante el líder Cobresal, el que tendrán que jugar sin público. “Es una pena para nosotros. Nos cuesta sumar sin nuestra gente. Hemos sido fuertes ante la adversidad y tenemos que afrontar lo que toque. No sé si es justo, no me corresponde decirlo a mí, y espero que esto nos sirva para mejorar. Lo mismo que con la derrota de hoy”, sentenció.