Esteban Pavez se sincera tras el final ante Audax: “Pudieron habernos cobrado fácilmente penal y no pasaba nada”

Colo Colo vencía cómodamente a Audax Italiano. Sin embargo, en los últimos minutos vio complicada la victoria. Primero con el descuento de Gonzalo Sosa y, en los descuentos, una polémica jugada en la que el árbitro José Cabero no advirtió una posible mano de Agustín Bouzat.

El juez y tampoco el VAR apreciaron la presunta falta. Es más, el encuentro terminó sin que siquiera se sirviera el córner que correspondía a los itálicos, en caso de no cobrar la mano. Tras el partido, el capitán de los albos, Esteban Pavez, se sinceró con el tenor de la jugada.

“Yo creo que la pudieron haber cobrado, el VAR a veces te cobra o no te cobra, hoy nos tocó a nosotros. Pudieron haberla cobrado fácilmente y no pasaba nada. Viéndolo, para mí pudo ser penal”, dijo el volante de contención tras el partido.

Asimismo, reconoció que “era importante lograr los tres puntos, pero terminé muy caliente porque tuvimos unos últimos 20 minutos muy malos. Perdimos la concentración y nos perjudicó. Si queremos volver a ser campeones tenemos que mejorar mucho”.

“Hemos mejorado”

El zaguero central Ramiro González coincidió con Pavez en el hecho de que, pese a la victoria, el equipo terminó jugando muy mal, después de haber jugado una gran primera parte.

“Me voy contento por el equipo. Terminamos sufriendo. Hicimos un gran primer tiempo, pero nos vamos con un poco de bronca por recibir un gol y terminar sufriendo en los últimos minutos”, dijo el exzaguero de Platense.

Asimismo, agregó que “perdimos las divididas y quedamos un poco largos. Más allá de eso, si no nos hacían el gol no terminábamos sufriendo. Eso les dio a ellos la envión anímica y se fueron a buscar el todo por el todo”.

Además, el exdefensa de Unión Española destacó la evolución que ha tenido el plantel en los últimos partidos, Según su opinión, se ha apreciado una mejora en todas las posiciones del campo de juego.

“El equipo ha crecido mucho en todas las líneas, hemos mejorado mucho, corregido errores y creo que vamos por buen camino. Era importante sumar de a tres y lo hicimos. Hemos evolucionado y mejoramos en todas las líneas”, explicó el líbero del Cacique.

Consultado sobre las críticas que levantó su contratación, afirmó que “todo esto lo he tomado con tranquilidad. Sabía que estaba sano, venía de estar compitiendo. Esto no me sorprende, porque no tengo que demostrar nada a nadie. Me doy para el equipo y solo entrego lo mejor”.