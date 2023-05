“‘Nunca vas a llegar a los 35 comiendo así'”: el reto de Alexis Sánchez a jugador de la Roja para que modificara su pauta de alimentación

La carrera de Alexis Sánchez lo tiene brillando con 35 años. En Marsella, club al que arribó hace una temporada, el tocopillano encontró la confianza que tanto anhelaba luego de su irregular paso por el Inter de Milán. Más allá de la caída del equipo focense este fin de semana, en el encuentro en que AS70 se retiró lesionado, su aporte a la Ligue 1 ha sido reconocido durante los últimos 12 meses por sus propios compañeros.

Durante las últimas horas, Nayel Mehssatou, el lateral belga que defiende a la selección chilena, reveló los consejos que recibió de Alexis durante los cotejos en los que ambos coincidieron jugando por la Roja. Le llamó la atención por la alimentación.

“Yo comía siempre al lado suyo. Yo soy de buen comer. Él me miró y me dijo ‘nunca vas a llegar a los 35 comiendo así’. Le contesté que me daba hambre después de las prácticas. Entonces me explicó todo lo que comía, su dieta. La verdad que cuando escuché eso, me sorprendió”, señaló en conversación en una entrevista con Mano a Mano.

En la primera citación del lateral, Alexis tomó un papel fundamental. “Llegó Alexis Sánchez, me llamó y tomamos un café juntos. Me empezó hablar, me contó de su vida, cómo la está pasando en Francia y lo que hay que hacer para tener la mejor carrera posible”, dijo Mehssatou.

El futbolista de 20 años no escondió su sorpresa. “Que venga a sentarse al lado mío, para pedirme que vayamos a charlar, a conocernos. Le quería decir que ya lo conocía, pero que si él lo quería está todo bien. Luego me enseñó muchas cosas de su vida, de su carrera. Del profesionalismo también”, complementó.

Mehssatou continuó con el énfasis en el que realizó el delantero en que mejorase su alimentación.

“Cuando vez lo que come y la cantidad de horas que pasa en el gimnasio, después de la práctica, se entiende más fácil cómo llegó ahí. Él le presta atención a todo. Mide cada mililitro de aceite que le agrega a su comida. Se fija en la cantidad de calorías que come. Presta atención a exactamente todo. Luego cuando miras su cuerpo: está súper fit. También tiene un programa muy detallado en el fitness. Eso es algo que siempre recordaré, porque es bastante increíble” cerró.