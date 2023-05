¿Penal de Bouzat no cobrado para Audax Italiano? La jugada que desató la furia itálica ante Colo Colo

FOTO: AGENCIAUNO

En la última jugada del partido, un centro pegó en el brazo del argentino Agustín Bouzat. El VAR no lo llamó, por lo que José Cabero no escuchó los reclamos itálicos, terminó el encuentro y no cobró penal.