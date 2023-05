Llega a 14 en la Ligue 1: revisa el nuevo gol de Alexis Sánchez con el Marsella

Alexis Sánchez juega y responde. El Niño Maravilla deja atrás sus complicaciones físicas, es titular en el Olympique de Marsella y marca ante Angers. El formado en Cobreloa apareció en posición de centrodelantero para poner el 1-1. Es el decimocuarto gol del tocopillano en la presente Ligue 1.

Jonathan Clauss apareció por la izquierda, centró a media altura y entrando al área chica arremetió Sánchez, que sorprendió al guardameta Paul Bernardoni, que esperaba la pelota para interceptar el centro. Es el empate para los dirigidos por Igor Tudor, que se vieron sorprendidos con la apertura de la cuenta de la visita, que corrió por parte de Abdallah Sima.

La nueva conquista del ex Inter de Milán llega solo días después de los elogios de su DT. “A veces no dimensionamos su nivel, porque es un hombre muy normal y humilde. No se comporta como una estrella. Pero, para mí, después de los alienígenas como Messi, Ronaldo, Mbappé, Haaland, él está ahí. Es ese nivel en el mundo de sus habilidades”, dijo el estratega, este viernes. Solo dos días después de ponerlo en la lista de los mejores, el chileno sigue respondiendo con la camiseta del cuadro portuario.

El ex River Plate marca la diferencia. Iniciando el complemento, volvió a ser protagonista, esta vez con una asistencia para Dimitri Payet. El chileno cazó una bola en el área, se sacó a un jugador de encima y cuando llegaba a línea de fondo, centró atrás. El primer jugador del Marsella que esaba en el lugar no alcanzó a desviarla, sin embargo, el francés apareció desde atrás y definió con potencia de borde interno.

El goleador histórico de la Roja incrementa sus números. Su presencia estaba en duda. No obstante, el viernes en el plantel del Marsella advertían que su artillero tenía la intención de decir presente y seguir sumando. “Ha entrenado bien. Espero que esté listo para el partido contra Angers, porque aún tiene algunos goles que buscar esta temporada”, dijo Matteo Guendouzi.

“Nos hace muy bien cuando está en la cancha, también por la presión. Con el número de años que lleva en el profesionalismo, creo que tiene un control de la presión es bastante bueno. Es cierto que cuando no está le duele al equipo (...) Es un jugador de clase mundial, un futbolista que nos aporta mucha serenidad en los últimos 30 metros. Ha marcado muchos goles esta temporada. Es muy decisivo para nosotros”, agregaba el volante.