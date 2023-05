El particular elogio del DT del Marsella a Alexis Sánchez: “Después de los alienígenas como Messi, Ronaldo, Mbappé y Haaland está él”

Alexis Sánchez no para de recibir elogios. Esta vez fue su entrenador, Igor Tudor, quien alaba el rendimiento del tocopillano. El estratega del Olympique de Marsella ubica al chileno en una lista de privilegio. De acuerdo a sus declaraciones, es el quinto mejor jugador del mundo. “A veces no dimensionamos su nivel, porque es un hombre muy normal y humilde. No se comporta como una estrella. Pero, para mí, después de los alienígenas como Messi, Ronaldo, Mbappé, Haaland, él está ahí. Es ese nivel en el mundo de sus habilidades”, sostiene.

El entrenador dice que su escuadra se resiente cuando el formado en Cobreloa no puede decir presente en los partidos. “El futbol cambia en el Marsella cuando juega y cuando no juega. Ese es su nivel como jugador (...) Es un jugador imposible sustituir. Y cada equipo en el mundo, cuando sale lo sentiría. Así que también nos pasa”, enfatiza.

El goleador histórico de la Roja salió lesionado en el último encuentro del Olympique, cuando fueron derrotados ante el Lens. Sin embargo, dada la evolución de su molestia, debería estar en óptimas condiciones para enfrentar al Angers, este domingo 14 de mayo, a las 14.45 de Chile.

El mejor, otra vez

El ex Inter de Milán fue elegido, nuevamente, como el mejor jugador del mes en su escuadra. Es la quinta vez que recibe aquella distinción en la presente temporada. “Creo que es parte del equipo y la afición, se lo dedico a ellos, porque van todos los días al estadio y entregan toda su “Grinta”, como le dicen aquí al apoyo. Agradezco al club”, dijo el artillero.

Así como lo elogian a él, el ex River Plate no se quiso quedar atrás y aseguró que el recinto del Marsella es especial en comparación con otros de Europa. “La afición es importante, lo dije desde un principio y lo diré siempre. Creo que estar en el Vélodrome es único. Me ha tocado estar en Manchester United, Arsenal, Barcelona, en Italia y creo que la afición es única. Eso llena al jugador de la grinta, para demostrar y entrar al campo de juego a ganar el partido”, sentencia.