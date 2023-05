Lo recuerdan con un golazo: el guiño del Barcelona a Alexis Sánchez previo al derbi con el Espanyol

El 21 de julio de 2011 se hizo oficial el fichaje de Alexis Sánchez por el Barcelona. Cuatro días después, el chileno recaló en la Ciudad Condal para su presentación oficial ante la parcialidad blaugrana. El elenco, en ese entonces dirigido por Pep Guardiola, desembolsó 26 millones de euros (más once y medio en variables) por el mejor jugador de la Serie A y este no defraudó.

El oriundo de Tocopilla tuvo un rendimiento más que destacado en el cuadro catalán. El chileno se mantuvo hasta 2014, año en el que terminó fichando por el Arsenal. No obstante, a pesar de no tener una extensa estadía, el atacante dejó buenas impresiones y hasta el día de hoy mantiene una buena relación con el club. De hecho, ha sido constantemente alabado por el actual entrenador del primer equipo, Xavi Hernández.

Sánchez fue compañero del volante mientras estuvo en Barcelona. Incluso, siempre que ha podido, el adiestrador ha manifestado su buena relación, tanto con él como con Claudio Bravo, el otro chileno con el que compartió camarín: “Sólo puedo hablar maravillas, tanto de Claudio (Bravo) como de Alexis (Sánchez)… De hecho, todavía contactamos algunas veces con ellos. Son realmente dos ejemplos de adaptación al Barcelona, a su forma de jugar, los dos muy competitivos”, señaló hace un par de años, en conversación con ESPN.

Alexis Sánchez y Xavi jugando juntos por el Barcelona.

“Alexis es otro ejemplo de profesionalismo, para mí fue un futbolista espectacular que no tuvo la suerte, porque en esos años no ganamos demasiado en la época del Tata Martino. Han ganado Copas América, han competido en mundiales muy bien y realmente han sido dos ejemplos de adaptación al Barça, que no es fácil”, complementó.

“Alexis era diferente, más joven, más bromista, pero también muy profesional, con mucha calidad y un ejemplo de humanidad, un buen chico dentro del vestuario. Sólo tengo halagos para ellos. A nivel profesional se puede triunfar más o menos, pero a nivel personal, que es lo queda, los dos han sido ejemplares”, sentenció sobre el delantero nacional.

La relación con el cuadro blaugrana va más allá. Andoni Zubizarreta, histórico exarquero y otrora director deportivo, también destacó su relación amistad con el goleador histórico de la Roja. Además, se identificó como el responsable de su fichaje por los culés: “Soy el culpable de llevar a Alexis Sánchez al Barça, lo reconozco (...). Es un buen amigo que está ahora jugando además en otro club en el que yo también estoy trabajando, que es el Olympique de Marsella. Por lo tanto, ahí tengo una doble conexión con Alexis, quien me parece que es un tipo extraordinario”, apuntó el mes pasado, en una charla en la Universidad Diego Portales.

Guiño del Barcelona

Durante la presente jornada, el conjunto blaugrana se enfrentará a uno de sus clásicos rivales, el Español. A las 15:00 horas de nuestro país, ambos elencos protagonizarán el Derbi Barcelonés o Derbi Catalán. En ese sentido, cada cierto tiempo, desde Barcelona recuerdan el paso del Niño Maravilla por la escuadra culé y hoy no fue la excepción.

En las redes sociales del club, los culés anticiparon el clásico con un recuerdo donde el nacional es protagonista. El 25 de mayo de 2013, el equipo dirigido por Gerardo Martino se impuso por 2-0. ¿Uno de las anotaciones? Obra de Alexis Sánchez. “Quin golàs!” (¡Qué golazo!, en español), señalaron en Instagram, en la publicación del gol del tocopillano.