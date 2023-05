Un camarín desobediente, indisciplinas y pobres resultados: radiografía al peor semestre de Gustavo Quinteros en Colo Colo

Matar o morir. Esas son las únicas chances que tiene Gustavo Quinteros en la Copa Libertadores. Y el entrenador de Colo Colo lo sabe.

Por lo mismo, el compromiso que tiene ante Monagas -este martes a las 18 horas- lo está preparando como si fuera una final. Un desenlace que lo puede dejar muy bien posicionado para seguir avanzando en el torneo continental o cuestionará definitivamente su permanencia en la escuadra de Macul.

Es que el semestre del entrenador argentino en el Cacique es para el olvido. Con tan sólo 23 unidades en 15 partidos jugados, el Cacique terminó quinto en la primera rueda del Campeonato Chileno, a cinco puntos del puntero (Cobresal) y puede ser sobrepasado por las dos universidades (Católica y de Chile) cuándo se jueguen los minutos restantes del clásico estudiantil.

Números que sellan la peor rueda de Quinteros en Macul desde que llegó el año 2020. En ese entonces, junto al duelo por la permanencia, el estratega obtuvo 28 de 54 puntos posibles y llegó a un rendimiento de 51,9%. Hoy sólo obtuvo 51,1% (23 de 45 alcanzables) y está muy lejos de su mejor marca, la cual obtuvo en la segunda parte de 2022: 34 de 45 unidades y un 75,6% de rendimiento.

Por lo mismo, mantener la tradición ante el conjunto venezolano (Colo Colo nunca ha perdido ante los llaneros) es una obligación. Hoy los concesionados por Blanco y Negro marchan terceros en el grupo F con 4 puntos y luego juga con Boca Juniors en Argentina y con Deportivo Pereira en Santiago.

Los otros problemas

Pero lo que pasa dentro de la cancha, no es casual. Quinteros cometió varios errores que lo llevaron a este momento. El primero de ellos fue la contratación de los refuerzos. De los 9 hombres que fueron contratados en el mercado de pases veraniego, sólo Fernando De Paul ha brillado en la oncena.

No hay que olvidar que su ascenso a la titularidad se debió a una indisciplina de Brayan Cortés y no a un golpe de timón por lo que se realizó en el campo de juego. De hecho, el único que se ganó una camiseta de titular indiscutido es Ramiro González, quien si bien no es del gusto de quienes van al Monumental, ha cumplido con la mayoría de los minutos posibles en los tres torneos disputados hasta ahora (Nacional, Libertadores y Copa Chile).

De los otros, solo Carlos Palacios y Leandro Benegas han tenido más apariciones sin brillar cómo se esperaba y hay dos puntos negros: Fabián Castillo y Darío Lezcano. El atacante colombiano sólo lleva 552 minutos disputados en el trío de competencias y dos goles a su haber, mientras que el reemplazante paraguayo de Juan Martín Lucero lleva 303 minutos jugados, no ha participado de la Libertadores, y tiene 3 goles.

FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

Un camarín desobediente

Quinteros tampoco ha logrado en esta primera parte del año, alinear su vestuario. La guinda de la torta se puso en la caída ante Boca Juniors, donde el director técnico apuntó directamente a sus jugadores y dijo que “estos partidos no te dan la posibilidad para revertir esas cosas y los errores infantiles hacen que pase lo que pasó”.

Además, las expulsiones están a la orden del día en el Monumental. Maximiliano Falcón “inauguró” la temporada de tarjetas rojas ante Everton, en febrero pasado, y llegó su primer conflicto con el DT. De hecho fue castigado por varias fechas.

Tras ello, vinieron las amonestaciones de Leonardo Gil, Palacios y nuevamente Falcón. En una clara muestra que las medidas del transandino no son suficientes para que los futbolistas dejen de irse a las duchas antes que se acaben los 90 minutos.

Por último, el “caso Jordhy Thompson” también salpicó al adiestrador. La violencia de género que denunció su expolola, Camila Sepúlveda, lo había sacado de las concentraciones y puesto en un tratamiento sicológico.

Pero Gustavo Quinteros decidió citarlo y darle minutos en la caída ante los Torteros, lo que generó ácidas palabras al interior del recinto de Pedreros y una fuerte crítica de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana.