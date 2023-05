Brayan Cortés recibe otro portazo: Peñarol se baja de la lucha por tener al arquero de Colo Colo

Informaciones llegadas de Uruguay hablaban del interés de Peñarol por el golero chileno Brayan Cortés, quien se ha visto relegado al banco de suplentes de Colo Colo tras protagonizar un bochornoso acto de indisciplina. Una situación que tiene al jugador con el deseo de partir de Macul.

Sin embargo, en el cuadro de Montevideo niegan tal interés. Pablo Bengoehea, director de fichajes del cuadro girasol aseguró a El Deportivo que el iquiqueño no está en carpeta, al menos por ahora.

“Brayan Cortés no es un nombre que está en nuestra lista de posibles refuerzos. El entrenador no nos ha pedido un arquero. Incluso, todavía no hemos discutido cuáles son los puestos que deberíamos reforzar para el próximo campeonato”, aseguró el exvolante, autor del gol que le dio a la Celeste la Copa América de 1987, en la final ante Chile.

Asimismo, insistió en que aún no deciden una alternativa en el arco, cargo que hoy ocupa Thiago Cardozo, quien tampoco pasa por un buen momento, al igual que el resto del popular cuadro charrúa.

“Peñarol tiene un arquero, que es el capitán del equipo y que ya salió campeón con nosotros”, explicó el Profesor sobre un posible cambio guardameta.

Sin embargo, el mismo Bengoechea afirmó que el departamento de veedores del equipo carbonero conoce las condiciones del arquero chileno, además de su condición de seleccionado chileno.

“Brayan Cortés es un jugador que, de conocer, lo conocemos. Estamos informado de todo el mercado y la situación de los futbolistas. Sabemos que tiene contrato con un club importante como Colo Colo. Sabemos quién es perfectamente, también que ha jugado muchas veces con el equipo nacional chileno”, advirtió el Diez.

De la misma manera, el extécnico de la selección de Perú aseguró que, al menos en lo inmediato, el club no piensa en los refuerzos para el campeonato que se inicia en el segundo semestre.

“Es muy prematuro hablar de mercado, acá el libro de pases se abre recién en julio para inscribir jugadores para el Clausura, el torneo que empieza en agosto próximo”, dijo e, director deportivo de Peñarol.