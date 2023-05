El calvario sin fin de Brayan Cortés: el arquero de Colo Colo suma su quinto partido seguido como suplente

Colo Colo se medirá ante Unión Española con un objetivo: no ceder puntos y mantenerse vivo en la pelea por el certamen criollo. El Cacique viene de vencer a Audax Italiano y suma 22 unidades, cuatro menos que Cobresal, el flamante puntero del campeonato.

La victoria sobre los itálicos estuvo marcada por un supuesto penal no cobrado a favor de los floridanos, en el epílogo del duelo. El hecho dio que hablar, incluso después del cotejo. No obstante, no fue la única situación que llamó la atención, pues en el banquillo del conjunto de Macul se encontró un jugador que se llevó todas las miradas.

Brayan Cortés sumó su cuarto partido consecutivo como suplente luego de ser cortado por Gustavo Quinteros. El meta volvió a perder la pulseada con Fernando de Paul, que será el titular ante los hispanos. La indisciplina del iquiqueño lo situó en el arco del Cacique y el exarquero de Universidad de Chile ha respondido con creces, siendo uno de los más destacados del conjunto albo.

Busca salida

El seleccionado nacional perdió el respaldo del estratega argentino-boliviano. Quinteros aún no perdona la desobediencia de Cortés, que, mientras se encontraban en concentración, fue captado por las cámaras del hotel facilitándole el ingreso a una persona no autorizada a su habitación.

El técnico fue tajante y decidió apartarlo de la oncena estelar: “Nosotros, para formar los equipos, dar la oportunidad y poner a jugadores, tenemos en cuenta un montón de situaciones: lo futbolístico, lo personal, las reglas, las normas que nosotros tenemos internamente”, dijo el estratega, para explicar la suplencia del meta. Ante el conjunto hispano, el arquero sumará su quinta suplencia. Desde el banquillo presenció los duelos ante Palestino, Unión La Calera, Boca Juniors y el reciente contra Audax Italiano.

En ese sentido, la posición dentro de Colo Colo complica a Cortés. La renovación del portero era una prioridad para el club, puesto que su estancia está asegurada hasta diciembre de 2024. Sin embargo, hoy, el iquiqueño busca la salida del Cacique. Su representante Fernando Felicevich está buscando un posible fichaje para el jugador de 28 años, que tiene una cláusula de US$ 1,25 millones.

El meta busca un destino donde poder tener continuidad y así poder ser convocado a la selección chilena. Después de Claudio Bravo, Cortés fue el meta que más duelos disputó como titular durante las Eliminatorias a Qatar 2022. Así, sumó minutos ante Colombia, Bolivia y Uruguay, apuntando a ser el reemplazo del jugador del Real Betis, que ya cuenta con 40 años.

Sin embargo, no es el único que suma créditos para reemplazar al capitán de la Roja. El mismo de Paul ha sumado con la selección, mientras que el recientemente nacionalizado Matías Dituro también es una opción para recibir una nominación. Más atrás aparecen Cristóbal Campos y Gabriel Arias.

En esa línea, el técnico Eduardo Berizzo ya anticipó que solo llamará a jugadores que sumen minutos y estén jugando constantemente: “Para mí, el piso para convocar es que el futbolista esté jugando regularmente, sea donde sea; si Cortés es suplente de Colo Colo, no lo llamo”, señaló hace algunos días.