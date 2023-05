“Queremos pensar que no fue así”: Audax Italiano golpea la mesa por el penal no cobrado ante Colo Colo y sospecha pasada de cuenta por caso Nicolás Gamboa

En el estadio Monumental se juega el último de los siete minutos que el cuestionado juez José Cabero había dispuesto como tiempo adicional en el encuentro entre Colo Colo y Audax Italiano. Los albos están ganando por 2-1, gracias a los goles de Leonardo Gil y Carlos Palacios. Los floridanos toman un nuevo aire después del descuento que anotó Gonzalo Sosa, quien les fue a pelear el balón a los defensores albos como muestra de que no todo estaba dicho. El argentino Fernando Suárez se lanza al ataque en el último intento por emparejar el marcador y llega a la línea de fondo por el sector derecho. Desde ahí, lanza un centro que impacta en Agustín Bouzat.

Las imágenes, acercamientos incluidos, instalan la duda de que el balón golpeó en el brazo derecho del argentino. En el VOR, la cabina que administra el VAR, también revisaron la incidencia, pues el juez José Cabero tardó varios minutos en tomar la decisión final: descartó el penal y, para colmo de las aspiraciones itálicas, dio por finalizado el encuentro, con triunfo para el Cacique. Los jugadores, el cuerpo técnico de Luca Marcogiuseppe y los pocos que pudieron acompañar a la escuadra verde en Macul estallan. No encuentran la explicación a la determinación referil. En las redes sociales, por cierto, hay opiniones para todos los gustos. El capitán albo, Esteban Pavez, se animó incluso a empatizar con la protesta audina. “Pudieron haber cobrado penal fácilmente y no pasaba nada”, declaró después del encuentro.

El vínculo

A nivel oficial, la decepción itálica es evidente. Lo graficaron inmediatamente después del encuentro a través de las redes sociales, en las que colgaron mensajes y emoticones cuestionando la decisión referil. El paso de las horas no disminuyó la molestia. Incluso, en la intimidad institucional surgió un elemento adicional al análisis: el vínculo que podría tener la determinación de Cabero con la sanción que recibió Nicolás Gamboa por su actuación en el choque entre los floridanos y Universidad Católica. Después de una exitosa apelación ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, el árbitro recibió ocho fechas de castigo, cuando se exponía a un máximo de 50 partidos sin dirigir, bajo el cargo de haber insultado a jugadores del equipo de colonia. En esa oportunidad, Audax citó al juicio deportivo al presidente de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar, en calidad de testigo. El timonel referil certificó los excesos verbales en virtud del registro que queda de los diálogos en el intercomunicador que utiliza el equipo de réferis.

“Queremos pensar que no debería haber relación, pero preguntaremos qué vínculos pueden existir. El fallo de la Segunda Sala en el caso Gamboa fue demasiado extraño. Al fin de cuentas, estas cosas son las que empañan el fútbol, y nadie debería quedarse de brazos cruzados para que algunos impunes sigan creyendo que tienen un poder que no tienen”, dice a El Deportivo el presidente de Audax Italiano, Gonzalo Cilley.

La acción de Agustín Bouzat que Audax Italiano reclama como penal.

El dirigente es enfático. “El fútbol es de los hinchas y los malos arbitrajes son en contra de los hinchas. Nuestra responsabilidad como clubes es defender reglas justas para todos los que competimos en el torneo. No es la primera vez que pasa lo que pasó ayer. Las hinchadas necesitan con urgencia explicaciones claras sobre errores de arbitraje, que además por alguna razón no se comunican públicamente. El fútbol y sus hinchas hace mucho que exigen mejores arbitrajes”, establece.

La explicación de Tobar

A nivel referil descartan radicalmente la relación y se remiten exclusivamente al análisis de la jugada en cuestión. Roberto Tobar, el presidente de la Comisión de Árbitros explica y defiende la decisión de José Cabero de no señalar el punto penal, en sintonía con las indicaciones que recibió desde la cabina en que funciona el VAR. “No cobra penal porque no le parece mano. Por eso no sanciona. Su asistente también le indica que para él no es penal. Cuando el VAR evalúa, observa que el balón golpea en una zona permitida”, explica, primero, en términos genéricos.

Después, aborda con mayor precisión la polémica incidencia. “Bouzat tiene el brazo algo abierto, pero el balón golpea en una zona permitida reglamentariamente, en el hombro. No es una jugada de interpretación. Para el VAR no es penal”, insiste. Esa consideración explica por qué el juez central no tuvo que concurrir a la cabina ubicada en el sector céntrico del campo de juego a verificar la imagen.

Tobar aporta otro elemento de juicio que consideraron los jueces que administran el recurso tecnológico. “Las imágenes del VAR muestran el contacto claro que existe entre el balón y la parte alta del brazo, reglamentariamente permitida, al contrario de las fotos que andan circulando”, sentencia.