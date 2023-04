Remezón en Colo Colo: los detalles de la indisciplina que tiene a Brayan Cortés fuera del arco del Cacique

Un nuevo flanco de problemas se le abre a Colo Colo. Esta vez no se trata de violencia en los estadios, ni castigos por desórdenes o cuestionamientos al pobre rendimiento de los refuerzos. Se trata de la repentina suplencia de Brayan Cortés, arquero titular y segundo capitán del equipo, quien en los últimos dos partidos fue a la banca de forma sorpresiva.

Y aunque en primera instancia la versión que emanó desde el club y el cuerpo técnico fue que se trataba de una rotación normal de futbolistas, para dosificar energías, con los días se fue esclareciendo el verdadero motivo que tiene relegado a la suplencia al portero de la selección chilena.

El propio Gustavo Quinteros dio una pista importante este jueves, en su habitual conferencia de prensa en el estadio Monumental. “Nosotros como cuerpo técnico y demás con el tema de las rotaciones de jugadores, siempre tenemos en cuenta un montón de situaciones: lo deportivo, lo grupal, los entrenamientos, en cumplir las normas que hay que cumplir para que los jugadores puedan jugar o esperar”, dijo el técnico albo.

¿Cuál fue esa norma incumplida de la que habla Quinteros? Según diversas fuentes consultadas por El Deportivo, Brayan Cortés llevó a su habitación a una persona no autorizada durante una noche de concentración del equipo en el hotel Pullman, donde habitualmente se hospeda el Cacique.

El arquero fue descubierto por el cuerpo técnico, específicamente, por el preparador físico Hugo Roldán. Y aunque en un comienzo negó lo ocurrido, luego no le quedó otra que pedir disculpas, ya que había sido grabado por las cámaras de seguridad del recinto.

El hecho molestó a Gustavo Quinteros, quien ha tenido que lidiar con las críticas por el manejo del caso de Jordhy Thompson. En ese momento, el cuerpo técnico comenzó a evaluar un castigo para el seleccionado nacional, que finalmente fue relegado a la banca en los últimos dos partidos.

Evidentemente, el plantel del Cacique está al tanto de lo ocurrido, aunque han evitado referirse a lo que pasa con el portero del conjunto de Macul, que este viernes apenas pudo empatar ante Unión La Calera, gracias al buen desempeño del arquero Fernando de Paul, reemplazante del iquiqueño.

¿Quién atajará contra Boca?

La pregunta que se hacen todos los hinchas de Colo Colo y que también ronda en el Monumental es la siguiente: ¿quién será el arquero titular del Cacique en el esperado duelo ante Boca Juniors, el próximo miércoles, por la Copa Libertadores? Por ahora, nadie lo tiene claro. Tal vez, solo Gustavo Quinteros.

Y solo quizás, porque el rendimiento de Fernando de Paul ha sido muy alto. Es más, ante Palestino como ante La Calera, el exmeta de Everton hizo méritos suficientes como para seguir siendo el dueño del arco de Macul, por lo que no está fácil tomar una decisión.

“La continuidad para todo jugador es importante. Venía con una continuidad de varios años, con Everton jugué casi todo el torneo. Es complicado no ser titular, pero yo sabía a lo que venía, pero en mi cabeza no está la palabra suplente, eso me perjudicaría a mí y a mis compañeros”, dijo el argentino nacionalizado chileno, tras ser figura ante los cementeros.

Sin embargo, ¿cuánto durará el castigo de Cortés? El asunto tiene incómodos a todos en Colo Colo, ya que el conflicto tiene varias aristas. Por ejemplo, Cortés, de 28 años, es uno de los principales activos del club y la idea de Blanco y Negro es venderlo a mediados de año al extranjero. Por ende, una prolongada suplencia puede atentar contra ese objetivo.

Precisamente, emigrar de Pedreros también es el objetivo de Cortés. El nortino hace rato que quiere irse, ojalá a Europa, y así ha instruido a sus representantes, los que se encuentran buscándole un club para que dé el salto que quiere. Por ahora, su nombre si sido acercado a diversos clubes de la serie A.