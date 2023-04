El mensaje de De Paul a Quinteros tras su brillante actuación en Colo Colo: “En mi cabeza no está la palabra suplente”

Pese al opaco empate, no todo fue malo para Colo Colo. Otra vez de fue con el arco en cero. Y en es estadística fue relevante la actuación del arquero Fernando de Paul, quien fue titular en reemplazo de Brayan Cortés.

“La verdad por momentos mejoramos respecto del partido anterior, nos faltó para poder ganar. Sabíamos que su nos asociábamos un poco más podíamos generar más ocasiones, algo que siempre generamos,”, dijo el meta de los albos en la transmisión oficial.

Asimismo, reconoció que “por suerte no se perdió, otra vez dejamos el arco en cero que últimamente se ha convertido en una de nuestras fortalezas. Nos vienen muchos partidos y hay que estar preparados de la mejor manera para ser una opción para el entrenador. Viene un calendario apretado”.

Por segundo partido consecutivo, el golero fue titular en un duelo de Colo Colo, en desmedro de Brayan Cortés. Una situación que de ninguna manera lo complica, porque dijo no sentirse el suplente.

“La continuidad para todo jugador es importante. Venía con una continuidad de varios años, con Everton jugué casi todo el torneo. Es complicado no ser titular, pero yo sabía a lo que venía, pero en mi cabeza no está la palabra suplente, eso me perjudicaría a mí y a mis compañeros”, explicó el argentino.

En la misma línea, afirmó que “Brayan (Cortés) es un jugador importante, de selección. Es un líder positivo para el equipo y, como te dije, yo sabía a lo que venía. Tengo mucho para crecer y esto me hará mejorar”.

Consultado sobre sus duelos personales con Lucas Passerini en el partido, el ex meta de Universidad de Chile destacó el hecho de que la última línea del equipo puso evitar que marcara goles.

“Al Tanque lo he enfrentado muchas veces, por más que sepas lo que va a hacer, tiene mucha fuerza y técnica. No fue como el partido anterior contra Maxi Salas que se tiraba a la banda. Pero nos complicó mucho. La defensa hizo un gran trabajo para no hacerle falta. La defensa ha mejorado muchísimo y se ha hecho sólida en este equipo”, aseguró De Paul.