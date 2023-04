Una alegría para Colo Colo: la Segunda Sala revoca el castigo y le permite público en el próximo Superclásico

Colo Colo recibe una alegría. U otra. Al dictamen de la Conmebol, que solo clausuró dos sectores del estadio Monumental por los graves incidentes que se produjeron en el partido frente a Monagas, lo que en la práctica le permitirá recibir un cuantioso público frente a Boca Juniors, por la Copa Libertadores, los albos suman ahora otra favorable noticia, aunque en el plano local.

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina revocó el fallo de la primera instancia de la justicia deportiva del fútbol chileno por los graves incidentes que se produjeron en el Superclásico. Al menos en parte. La corte de apelaciones del balompié nacional mantuvo la prohibición de ingreso de público en tres partidos del Campeonato Nacional (a los albos les quedan dos), pero, en lo principal, atendiendo a los argumentos que presentó la defensa del Cacique, permitirá la asistencia de público en el próximo Superclásico ante Universidad de Chile que se dispute en el estadio Monumental.

Foto: Agencia Uno.

Bochorno

La última edición del Superclásico fue bochornosa en el campo de juego, donde las escuadras de Gustavo Quinteros y Mauricio Pellegrino fueron incapaces de ofrecer un espectáculo digno del enfrentamiento que mayor interés concita entre los fanáticos del fútbol nacional.

Sin embargo, quienes peor estuvieron fueron los fanáticos de ambas escuadras, quienes se transformaron en tristes protagonistas del duelo. Hubo irregularidades en todo sentido. Desde detonación de fuegos artificiales, destrozos, lanzamiento de objetos contundentes entre los barristas y al campo de juego e incluso agresiones a los buses que trasladaban tanto al plantel de la U como a sus dirigentes. En ese sentido, por ejemplo, la vicepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, denunció haber recibido golpes de parte de fanáticos albos en su ingreso al reducto.

Colo Colo se había molestado

Los albos habían manifestado su molestia por el castigo inicial. “Para el partido del próximo año en el que estamos castigados (Supeclásico), obviamente estamos haciendo las apelaciones pertinentes que son bastante contundentes”, anunció, en la última junta de accionistas de la firma que administra al Cacique, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing.

“(El castigo) Es muy ridículo, soy muy crítico de ese castigo, soy muy respetuoso en general de tribunales y todo, pero ha existido una exageración enorme con Colo Colo. Soy crítico de la función de la ANFP, creo que no ha liderado adecuadamente. Debería haber un liderazgo en la ANFP para el combate de la violencia y no lo he visto”, insistió.

También reflexionó acerca de la utilidad de los castigos que dictaminan los tribunales. “Lo he pedido en varias oportunidades y tratamos influir sobre eso. Los tribunales de la ANFP deberían estar además de castigar, cosa que no ha resultado, llevan 20 años castigando estadios y no se progresa, esa no es la solución, hay que colaborar por nuevas medidas”, complementó.