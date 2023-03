Cero goles, cero fútbol: Colo Colo y la U decepcionan en el Superclásico

El Superclásico 193 en Primera División no va a pasar al recuerdo por su juego. Tampoco por la intensa propuesta de los contrincantes. Ni mucho menos por brindar un espectáculo acorde a la expectativa que genera el encuentro entre Colo Colo y Universidad de Chile, los más populares del país. Fue un deslucido empate sin goles. Si bien se estira la extensa racha sin perder del Cacique ante su archirrival en el Monumental, el cotejo quedó en deuda por completo, de lado y lado. Fue un justo 0-0, por lo malo que fue el partido.

Se trató de un choque de dos elencos irregulares, que aún están en la búsqueda de su mejor estado de forma. Más allá de los aspectos futbolísticos de uno y otro, el factor emocional pesa en circunstancias como éstas. Y la racha larguísima de la U sin triunfar en el recinto de Macul era tema, aunque en las huestes azules quisieran abstraerse de ello.

En el local, Gustavo Quinteros no cedió ante la opción de contar con Maximiliano Falcón y salió al campo con la dupla De los Santos-González en el fondo, una que no convence del todo. En la visita, Mauricio Pellegrino repitió oncena. Por consiguiente, era inevitable que los focos no apuntaran a Matías Zaldivia, quien cruzó el charco sin escalas. Como era de esperarse, fue recibido con cero cariño por los hinchas albos.

Las ganas de ver un duelo intenso y entretenido desde el arranque chocaron con la realidad. El primer tiempo no tuvo brillo, ni claridad, ni menos irreverencia para inclinar la balanza. El espectáculo fue pobre, futbolísticamente hablando.

La U apostaba por el juego directo. No le interesaba la posesión del balón. De hecho, en los 45′ iniciales solo registraron el 37%. Por su parte, el Cacique no manejaba la pelota con pulcritud y no se veía con seguridad en la zaga (Fuentes mostró cierta incomodidad como lateral y los centrales no eran seguros saliendo desde atrás). En esa dirección, la participación de Leo Gil no era suficiente. Colo Colo creaba muy poco. Si en algo compartieron ambos cuadros es en la escasa fluidez del juego y en las numerosas imprecisiones. Si Gil no era factor, Vicente Pizarro era el más claro, tratando de romper líneas. En los azules, Darío Osorio estaba preocupado más de recuperar que de producir, por la franja izquierda.

¿Ocasiones de gol? La primera de los albos fue en los 3′, con un remate de Pavez que desvía el meta Campos y termina en el travesaño. Luego, hay que saltar a los 39′, cuando el colombiano Castillo penetró en el área y le alcanzaron a trabar su remate. Nada más.

Para el complemento, la ilusión ingenua de ver otra cosa en la cancha de Pedrero permanecía. Colo Colo tenía un ímpetu mayor, aunque carente de una idea clara en ofensiva. En el caso de la U. de Chile, las dos líneas de cuatro eran nítidas y prácticamente intranzables. Cuando el local controlaba la pelota, se cerraban para bloquear espacios. En los 59′, lo tuvo Ramiro González, conectando un tiro libre. Contuvo Campos.

Quinteros hizo cambios. Metió a Lezcano y Palacios, por Benegas y Pizarro, respectivamente. Dejó en la cancha a un Gil que no fue trascendente. Posteriormente, ingresó Thompson por el discreto Castillo. El juvenil contó con una opción a cuatro minutos del epílogo, pero su remate fue atajado por Campos, uno de los pocos destacables en este clásico descafeinado.

Lamentablemente, la parte final del juego se vio empañada por situaciones impresentables, como fue la caída de una cortapluma a la cancha mientras José Castro estaba tendido, lesionado. Después, el lanzamiento de bengalas que alteraron el desarrollo del juego y pusieron en riesgo a los asistentes al partido. También cayeron piedras. Con estos antecedentes, Colo Colo, como organizador del espectáculo, se expone a una sanción.

El Superclásico 193 fue malo. Un punto para cada equipo y sería todo. Desde la vereda colocolina, el vaso medio lleno es que no se corta la racha sin perder con la U. En el Monumental, ya son casi 22 años invicto. En general, desde el 5 de mayo de 2013 que los azules no se imponen a los blancos. Una década.

Ficha de partido:

Colo Colo: B. Cortés; C. Fuentes, M. De los Santos, R. González, E. Wiemberg; E. Pavez, V. Pizarro (63′, C. Palacios); M. Bolados, L. Gil, F. Castillo (83′, J. Thompson); y L. Benegas (63′, D. Lezcano). DT: G. Quinteros.

U. de Chile: C. Campos; Y. Andía, M. Zaldivia, L. Casanova, J. Castro (77′, Marcelo Morales); I. Poblete, E. Ojeda, F. Mateos, D. Osorio (77′, Mauricio Morales); N. Guerra (65′, C. Palacios) y L. Fernández (90′, L. Assadi). DT: M. Pellegrino.

Goles: No hubo.

Árbitro: C. Garay. Amonestó a Benegas (CC); Ojeda y Guerra (U).

Estadio Monumental. Asistieron 38 mil personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.