Dos tribunas cerradas frente a Boca y una millonaria multa: el castigo de la Conmebol a Colo Colo tras los serios incidentes frente a Monagas

La Conmebol se pronuncia. En Luque no quedaron indiferentes a los hechos de violencia que marcaron el duelo que midió a Colo Colo frente a Monagas, por la Copa Libertadores. Por lo mismo, determinó que el próximo partido frente a Boca Juniors se juegue con los sectores de Arica, en el que se ubica la Garra Blanca, y Lautaro sin la presencia de público. Además, se le descontarán US$ 95 mil por concepto de derechos de televisión o patrocinio. Serán casi once mil fanáticos menos del aforo total. “Se deja constancia que la sanción de cierre de Tribunas descrita precedentemente se haceextensiva a cualquier otro estadio en el cual el Club Social y Deportivo Colo Colo pueda celebrar supróximo partido en condición de local en competiciones oficiales organizadas por la Conmebol, siendo la Comisión Disciplinaria el Órgano competente de determinar las condiciones de sucumplimiento”, establece el escrito.

Las imágenes de los fanáticos del Cacique peleando en el sector Cordillera se tomaron las portadas de diferentes medios en Sudamérica. Más cuando entre los mismos hinchas albos se amenazaban con estoques y diferentes objetos. El Cacique no dudó en exhibir el rostro de los que generaron el caos asegurando que se les aplicaría el derecho de admisión.

Los informes de los comisarios, que la Conmebol recibió minutos después del encuentro, detallaron (con fotografías y relatos) los serios incidentes que incluso obligaron al juez del encuentro a detener el partido durante algunos tramos.

En el documento, en lo relativo a los incidentes, por ejemplo, el comisario del encuentro, el colombiano Jesús Morelli, contabilizó que se detonaron 20 bengalas durante el desarrollo del partido. Además, aparece consignada la presencia de público en las cornisas y la utilización de un puntero láser.

Otro punto que aparece en el detalles es la “invasión” de individuos a las torres de televisión ubicadas en el sector Cordillera, con la salvedad de que la intromisión no afectó a la transmisión que se estaba desarrollando. En sentido contrario, por ejemplo, no aparece la detonación de fuegos artificiales en avenida Maratón, después del pitazo final, cuando los fanáticos pretendían seguir celebrando el 98º aniversario del club, incluso invadiendo el sector del hall central, lo que alcanzó a ser controlado por Carabineros. También se anotó el retraso de 15 minutos en el arribo del bus que trasladaba a la delegación alba antes del inicio del partido.

Claro que buena parte del texto hacía referencia al enfrentamiento entre barristas ocurrido en el sector Cordillera del estadio protagonizado por facciones de la Garra Blanca, la barrabrava del equipo popular, que quedó registrado en imágenes.

El castigo intermedio era esperado por el Cacique después de dar a conocer su defensa frente a las autoridades del club. Otra de las opciones que se manejaban era que la sanción también se extendiera hacia la zona Cordillera.

Antes de conocer la sanción, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, exhibía su molestia por el castigo que la Conmebol ya evaluaba.

“Prefiero ser optimista pero no es fácil. La gente no sabe el costo, piden refuerzos para el club, pero no saben el daño que nos hacen, esto nos cuesta ciento de millones, ósea, si realmente jugamos estos tres partidos sin público a nivel local, estos tres partidos son más de mil millones y ni hablar de Copa Libertadores. Es una catástrofe que va a repercutir en el equipo después”, dijo el abogado.

Un nuevo castigo en la Copa Libertadores

Cabe destacar que para este primer compromiso como local de Colo Colo en la Copa Libertadores el Cacique ya estaba cumpliendo con un castigo como consecuencia de las acciones realizadas en la edición 2022. Para el encuentro contra Monagas el aforo máximo autorizado era de 30 mil personas, pues los sectores Caupolicán y Galvarino, los que rodean a la barra visitante, estaban sin acceso al público.

Además, este último castigo solo es mejor a lo que ocurrió después del partido contra River Plate en el Monumental en 2022. Tras dicho encuentro la Conmebol castigó a la escuadra nacional y tuvo que enfrentar a Fortaleza a puertas cerradas.

Pensando en Boca Juniors

Ahora el próximo objetivo internacional de Colo Colo será vencer como local a Boca Juniors. El duelo contra los xeneizes está programado para el próximo miércoles 3 de mayo a partir de las 20.00 horas de Chile.

En este duelo los albos buscarán tomar el liderato exclusivo del Grupo F y quedar bien posicionados de cara a los últimos tres partidos para poder asegurar la clasificación a la siguiente ronda lo antes posible.

El Cacique hasta ahora ha acumulado cuatro unidades, después de rescatar un punto en su visita a Colombia para enfrentar a Deportivo Pereira e imponerse a Monagas en el duelo que se desarrollaron los últimos incidentes.