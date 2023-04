“Un acto de buena fe que no tiene un trasfondo político”: la trastienda de la llamada de Esteban Paredes invitando a votar por Jaime Ravinet

Recién habían pasado las 14 horas cuando a miles de teléfonos llegó un mensaje de audio. Quien hablaba era Esteban Paredes y no lo hacía para recordar alguna de sus múltiples hazañas futbolísticas. Ni siquiera para agradecer el multitudinario respaldo en su despedida del balompié, que se realizó a estadio Monumental lleno hace un par de semanas. Del otro lado de la línea se escuchaba un mensaje político. “Hola, soy Esteban Paredes y te pido que apoyes a Jaime Ravinet, porque es el único que se preocupa por nuestra seguridad. Yo confío en él”, planteaba. La incredulidad se apoderó de muchos. Incluso de los integrantes de su círculo más cercanos. Todos dicen no haber estado enterados del respaldo que le iba a ofrecer al ex alcalde de Santiago y ex ministro en los gobiernos de Ricardo Lagos y Sebastián Piñera en el afán de convertirse en consejero constitucional. Este viernes, 82 personalidades del mundo político suscribieron una carta en el mismo sentido. El Tanque no aparece entre los firmantes del apoyo a la figura de Evópoli.

La intervención de Paredes en un ámbito ajeno al que le transformó en ídolo de millones de hinchas, sobre todo de Colo Colo, irritó a muchos de los que lo ovacionaron por sus trascendentes logros deportivos. Basta decir que el ahora exdelantero se retiró convertido en el goleador histórico del fútbol chileno, después de superar la marca de Francisco Valdés, con el añadido de que lo logró en un Superclásico frente a Universidad de Chile, con el recinto de Macul a tope. La molestia llevó a varios de sus incondicionales a manifestarle repudio. Los más cautos optaron por separar ambos contextos y reconocerle el derecho a opinar acerca de materias de interés general. Los más incrédulos demoraron un par de horas en certificar que quien hablaba era, efectivamente, el goleador surgido en Santiago Morning.

Extrañeza

En su círculo íntimo, de hecho, pocos se explican la acción. Básicamente, porque entienden que el costo puede resultar demasiado elevado en relación a los beneficios. Y, también, porque sostienen que Paredes ha evitado insistentemente vincularse a apoyos políticos. Antes ya había recibido invitaciones a respaldar a candidatos de la UDI y del Partido Republicano. A todos les había negado el apoyo, precisamente en el afán de mantenerse alejado de una actividad que genera divisiones y de mantenerse como una personalidad que generara una admiración transversal, como sucede, en general, con los deportistas.

En ese mismo ámbito apuestan a que Paredes actuó, sencillamente, por ingenuidad. Si bien reconocen que el clima de inseguridad que se percibe en el país es una materia que le inquieta, apuntan a debe haber aceptado involucrarse en la campaña sin medir demasiado los efectos que podría producir en su imagen. Las redes sociales se han encargado de demostrarle que equivocó el camino.

Jaime Ravinet.

En las horas inmediatamente siguientes a su aparición pública, el exgoleador optó por el silencio. El Deportivo intentó contactarle en un par de oportunidades, vía telefónica y a través de WhatsApp, pero no respondió mediante ninguna de las plataformas.

La explicación

Recién este viernes Paredes se refirió al apoyo a Ravinet. Lo hizo a través de su perfil en Instagram. Ahí deja entrever los principios que motivaron su controvertida intervención y su extrañeza por el efecto que generó. “Con sorpresa leo muchos insultos en las redes sociales por un ‘acto ciudadano’, como cientos de miles que hay cada día y que no atropellan a nadie ni tampoco significan una vulneración de la ‘buena fe’”, sostiene. El posteo va acompañado de una imagen en que aparece colaborando con la Ruta del Hincha, colectivo de fanáticos de Colo Colo que apoya a personas en situación de calle. A ese grupo le donó camisetas oficiales de su despedida para generar recursos.

Paredes defiende su intención. “Porque eso es, un acto de buena fe, lejos de ningún trasfondo político. Yo, al igual que millones de chilenos, tenemos ese pensamiento de vivir en lugares con más seguridad, mejor calidad de vida; y tras esa premisa no existen ideologías ni pensamientos con maldad”, insiste.

Luego, da cuenta de la permanente negativa a ofrecer respaldos políticos. “Jamás me he involucrado en política partidista, ni tampoco lo haré. Lo mío es siempre el bien común, sin egoísmo, quizás a veces con ingenuidad, pero nunca pasando a llevar a nadie. Mi libertad de expresión es igual que la del resto y la ejerzo con respeto, porque se que muchos chilenos sufren día día con un flagelo terrible. No hay dobles lecturas, ni menos trasfondos políticos”, concluye en la declaración.

La referencia, en todo caso, estuvo lejos de restablecer la tranquilidad. Por el contrario, el debate volvió a encenderse.