Defensor argentino revela anécdota con Alexis Sánchez en su arribo al Manchester United

Tras su traspaso desde el Arsenal al Manchester United, Alexis Sánchez tuvo algunas anécdotas llamativas. Una de ellas involucró al defensor argentino Marcos Rojo, a quien debió enfrentar en las finales de la Copa América de 2015 y 2016, siendo el chileno el que logró celebrar en aquellos momentos.

Por lo mismo el encuentro entre ambos protagonistas fue esperado por José Mourinho, entrenador del United en ese entonces, y el resto del plantel. Y antes de que llegara el atacante al club, el luso le hizo una advertencia al transandino, anécdota que recordó en diálogo con TyC Spors.

“Viene Mourinho un día antes que lo fichen y me dijo volviendo de un viaje: ‘Mira que ficharon a Alexis, no le vas a pegar’ me dice, ‘no te vas a pelear’. Y le digo ‘¡No! ¿Cómo me voy a pelear? ¿estás loco?’”, comenzó Rojo

“Vino al otro día e imagínate que todos estaban esperando el saludo mío con Alexis y vino con la mejor. Después nos llevamos re bien”, continuó el defensor.

Además, en la oportunidad aprovechó de profundizar lo que significó para él perder las finales de la Copa América contra Chile.

“Nunca vi tanta tristeza junta como en ese día. Era la tercera que perdíamos. A mí me expulsaron mal, el árbitro me echó porque ya había echado a uno de ellos. En ese momento había mucha pica con Chile. Esa copa volamos, la rompimos y no se nos dio otra vez”, expresó.

Y tras ello vino la participación de Argentina en Rusia 2018 con la dirección técnica de Jorge Sampaoli. Sobre el casildense indicó que “hacía muchos cambios y en un Mundial es difícil, te juegas la vida en cada partido. Parecía que la tenía re clara antes del Mundial y cuando llegamos se perdió y eso el jugador lo siente. A mí me saca después del empate con Islandia, salgo, perdemos con Croacia y vuelvo a jugar contra Nigeria”.

También reveló una conversación que sostuvo con el DT. “Primero charlamos entre nosotros de que había muchos que era la primera vez que estaba en un Mundial, como (Paulo) Dybala, imagínate, por decir uno, Maxi Meza, se quemaban para toda la vida. La charla fue esa, que jueguen los que más tiempo llevaban en la selección y así fue que se lo plantearon al técnico los referentes. Nos costaron todos los partidos y así y todo con Francia estuvimos a nada de empatarlo”.

También contó como fue su relación con Zlatan Ibrahimovic. Sobre el sueco indicó que “es un ganador, un animal como él dice, un león. Se presentó un viernes en el grupo, se entrenó un día y viajamos. Arrancó el partido e hizo un gol de chilena increíble. Nos empatan y nos estaban cagando a pelotazos. Entró recaliente al vestuario: ‘Así no se juega al fútbol, esto es un club grande...’. Este chabón llegó hace 10 minutos y ya está gritando, pensé. Estaban (Wayne) Rooney, (Bastian) Schweinsteiger... nadie le dijo nada. Y yo: ‘Fua, este es repicante’. Conmigo tenía la mejor, era recontra amigo del ‘Pocho’ (Ezequiel Lavezzi) y me decía ‘Tú eres amigo del Pocho, es un maestro’. Pero a los demás los arruinaba, les bajaba la moral por el piso”.

Claro que de igual forma hubo conflictos. “En un partido se calentó y le contesté. Lo empecé a putear. Terminó el primer tiempo y fuimos al vestuario. Yo dije: ‘No, ahora tengo que entrar y qué hace este’. Yo estaba preparado, ya fue, donde entra lo tengo que dormir... Le digo: ‘Deja de gritarme’, él me dijo ‘No, tú pásame la pelota, juega para adelante’. Él se venía y todos se pararon, yo me paré también, pero estaba diciendo: ‘A este que lo agarren’. Ahí entró Mourinho recaliente, empezó a patear todo. Al otro día estaba desayunando, él vino y me agarró de atrás del cuello y nos empezamos a cagar de risa”, afirmó.