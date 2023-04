Con videos de Haaland y Mbappé: el estudiado plan de Mauricio Pellegrino para levantar el nivel de Lucas Assadi en la U

Lucas Asaddi parece estar aprovechando su oportunidad. La lesión de Darío Osorio en la pasada fecha FIFA, que lo tuvo cerca de un mes fuera de las canchas, y que recién le permitió volver a la banca frente a Everton, en Viña del Mar, le abrió una pequeña ventana al volante estudiantil en su lucha por ganarse un posición en el equipo titular.

En la cancha, el jugador azul ha respondido. Lleva tres partidos consecutivos anotando: Chimbarongo (10-0), por la Copa Chile, Audax Italiano (4-1) y Everton (2-1), por el Torneo Nacional. El nacido en Puente Alto comienza a borrar una de las críticas que más recibía su juego: la falta de finiquito.

Sin embargo, su historia en la temporada 2023 no ha sido fácil. Muchos pensaban que una vez que llegase del Sudamericano Sub 20 sería titular indiscutido. En la memoria de los hinchas estaba latente las actuaciones de Assadi durante la temporada pasada, en la que junto a Darío Osorio fueron el sostén de un equipo que peleó, por tercera vez consecutiva, en la parte baja de la tabla.

Sin embargo, Pellegrino no se dejó llevar por el pasado. El ex técnico de Vélez Sarsfield no tuvo problemas en dejarlo en la banca, pese a la presión de la hinchada por verlo jugar. ¿El motivo? El jugador no calzaba en el estilo de juego del DT azul, pues no ayudaba en la marca cuando el equipo estaba en facetas defensivas.

Pellegrino sabía que Assadi estaba en una etapa clave de su formación. Por eso mismo, el DT quiso aprovechar su experiencia en Europa para transmitirle cada elemento que pueda ser clave para que logre triunfar, si es que logra dar el paso al Viejo Continente.

El DT de la U, incluso, se molestó cuando le preguntaban insistentemente por la suplencia del 10. “Cada vez que preguntamos por él, no lo ayudamos, porque siente que el fútbol es injusto con él, y nosotros debemos ser justos con la U antes que con las personas, el club está por encima de todo”, señaló.

“El otro día hablaba con ellos y muchos se han criado con hábitos como ‘no te esfuerces mucho porque juegas bien (...) ¿Creen que ellos trabajan o no trabajan? A veces creemos que por tener un don de la naturaleza no hay que esforzarse, y no es así. Tienen que trabajar en equipo, ser humildes, deben ser uno más” apuntó el adiestrador de los azules.

Desde ese momento, el DT azul inició un trabajo silencioso con el 10, que abarcó diferentes ámbitos personales y futbolísticos. Nada quedó al azar.

Una de sus primeras medidas del DT fue aterrizar las expectativas de Asaddi. Junto a la sicóloga deportiva del club, Carolina Delmónaco, se encargaron de realizar un trabajo para calmar la ansiedad del futbolista que no entendía su suplencia.

Pellegrino, al mismo tiempo, sostenía charlas individuales con Assadi. Le mostraba videos de Mbappé y Haaland, dos estrellas del fútbol mundial. “Le decía que se diera cuenta que todos corrían al momento de atacar y defender. Le demostraba con ejemplos que en el fútbol moderno ya nadie solo ataca”, dicen desde el plantel.

Otro de los puntos que reforzó el estratega en sus charlas con Lucas Assadi fue su intención de que realizara un juego más simple. De nada servía si amagaba o se pasaba dos rivales si la jugada no terminaba en gol. “Le empezó a hacer énfasis en que se atreviera a pegarle más al arco. Antes hacía lujitos y se equivocaba en el pase. O le pegaba a las nubes. Ahora todo es con intención”, agrega otra fuente de la institución.

Hoy, casi dos meses después del inicio del trabajo de Pellegrino con Assadi, el 10 azul parece estar viendo sus frutos. En los últimos tres encuentros ha sido la figura de la U encumbrándola a la segunda posición del Torneo Nacional. Frente a la UC, en Concepción, el de Puente Alto buscará seguir afirmándose dentro de una once de la que no quiere salir más.