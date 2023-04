Punto para De Paul: Colo Colo empata en La Calera con un ojo puesto en Boca Juniors

Colo Colo jugó en la carpeta sintética del Nicolás Chahuán con un ojo puesto en la Copa Libertadores. Inevitablemente, el duelo del miércoles ante Boca Juniors ya ronda en la mente del equipo albo. Sin embargo, había una parada obligada en el interior de la Región de Valparaíso. En la apertura de la fecha 12 del Campeonato Nacional, los albos empataron sin goles con Unión La Calera, en un choque que no fue agradable a la vista. La visita se fue con un punto en el bolsillo por una razón: Fernando De Paul.

Sin la presencia de su hinchada, aunque igual se hicieron sentir desde las afueras del recinto, el Cacique contó nuevamente con el ex Everton en la portería, dejando en la banca a Brayan Cortés. Por segundo partido seguido, el Tuto fue el titular y cumplió. En el otro extremo de la cancha, Bolados y Benegas arrancaron en la delantera.

Considerando los jugadores que tienen cementeros y colocolinos, el primer tiempo quedó muy al debe. Muchas interrupciones y poca fluidez. Demasiada rocosidad y escasas emociones en las áreas. Ambos elencos dispusieron estructuras similares (tres en el fondo, mediocampos nutridos), aunque ninguno mostraba algo de superioridad sobre el otro.

En el primer lapso, Colo Colo tuvo acercamientos que no provocaron gran riesgo en el arco de Carabalí. La primera fue en los 7′, con un tiro desviado de Palacios. Luego, en los 20′, Bolados desvió un cabezazo dentro del área. La estadística indicó que el campeón vigente no tuvo remates a puerta durante los 45′ iniciales. La Calera tenía en Lucas Passerini a su referencia ofensiva. El argentino complicó casi en soledad a la zaga alba, sobre todo a Ramiro González, el líbero, quien tenía que salir de su posición para marcar al ex Palestino.

Además de la poca fluidez, el primer tiempo fue accidentado porque dos jugadores debieron salir por lesiones (uno por lado). Marcos Bolados duró poco más de media hora en la cancha. Otro nombre se agrega a la cuantiosa lista de lesionados de Colo Colo, inquietud de cara al partido de la Copa. En el local, salió obligadamente Nelson Acevedo.

El encuentro entregaba cosas poco interesantes. La visita no usó las bandas para atacar y Carlos Palacios no justificó en la cancha el por qué de su titularidad. Ahora Quinteros deberá definir quién será el armador porque Leonardo Gil ya cumplió con sus dos partidos de castigo en el torneo local. Fue Unión La Calera el que intentó más en el complemento, aunque sin un diseño de fútbol asociado. En esa dirección, De Paul se erigió como el más destacado.

En el contexto de un encuentro abúlico, vacío, carente de ideas, fue el arquero de los blancos quien sobresalió mediante sus atajadas.

En los 57′, desvía un remate. Más tarde, en los 63′, el golero le saca un gran remate a Passerini, quien se giró y remató fuerte al primer palo. Si hay algo que se pueda destacar del partido fue el frente a frente entre el arquero y el delantero. Fue el albo quien salió airoso, porque le ganó cada vez que el ariete contó con una chance. En los 89′, nuevamente De Paul le atajó un mano a mano a Passerini, cuando La Calera apostaba al pelotazo para vulnerar la línea de tres rival.

Finalmente el partido terminó como tenía que terminar: sin goles por lado. Colo Colo desaprovecha una opción para acercarse a los líderes del certamen. Llegó a los 19 puntos, alcanzando a Coquimbo Unido (sigue pendiente el fallo del partido con Cobresal) y la UC, que tiene el clásico universitario. Quedaron a tres de Huachipato, cuyo partido ante Magallanes fue suspendido por lluvia y el estado de la cancha.

Ficha del partido

U. La Calera 0: O. Carabalí; H. Lópes, T. Asta-buruaga, J. P. Freytes; E. Valencia (73′, S. Lomónaco), B. Garrido, N. Acevedo (37′, L. Díaz), C. Pérez; M. Cavalleri (87′, J. C. Gaete), D. Buonanotte (73′, F. Salinas); y L. Passerini. DT: G. Ameli.

Colo Colo 0: F. De Paul; M. Falcón, R. González, D. Gutiérrez; B. Gutiérrez (86′, J. Rojas), E. Pavez, V. Pizarro, A. Bouzat; C. Palacios (60′, C. Fuentes); M. Bolados (33′, D. Pizarro) y L. Benegas (60′, A. Oroz). DT: G. Quinteros.

Goles: No hubo.

Árbitro: M. Araos. Amonestó a Freytes, Díaz y el DT Ameli (ULC); Pavez, Falcón, V. Pizarro, B. Gutiérrez (CC).

Estadio Nicolás Chahuán. Asistieron 3.446 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.