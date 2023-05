El cuestionado Fabián Castillo habla sobre su futuro en Colo Colo: “Quiero seguir, pero si no, no pasa nada”

Un díficil presente vive Fabián Castillo en Colo Colo. El delantero cafetalero ha debido ausentarse de los últimos seis compromisos de los albos debido a una lesión de tendón, aunque antes ya se le criticaba por su bajo nivel futbolístico.

De hecho, previo a su arribo al Cacique a mediados de enero, el propio jugador confesaba que “no llego en un buen momento de mi carrera”, algo que -a la luz de los hechos- parece haber sido un presagio.

Es que los números muestran que Castillo ha participado en nueve de dieciséis encuentros posibles desde su llegada a Macul (ocho del Campeonato Nacional y uno de Copa Libertadores ante Deportivo Pereira), en los que su aporte en ofensiva se traduce en solo dos goles e igual número de asistencias.

Este presente es reconocido por el ex Xolos de Tijuana de México, quien admitió que se encuentra en deuda con el cuadro albo: “no he dado ni el 30 por ciento de lo que soy, eso me pone triste porque vine con mucha ilusión y expectativas, pero estoy trabajando fuerte”, señaló en diálogo con Deportes en Agricultura.

Al respecto, agregó que “no ha sido un buen inicio. Estoy aquí para que los directivos y el cuerpo técnico decidan. A mí no me preocupa nada, estoy tranquilo”, indicó sobre una eventual salida prematura del club.

En ese sentido, reiteró que “ellos tomarán las decisiones. Que pase lo que tenga que pasar”, aunque expresó sus deseos de continuar defendiendo la camiseta de Colo Colo: “Tengo muchas ganas de seguir. Estoy en un club muy grande de Sudamérica y obviamente quiero seguir”, recalcó.

Sobre el particular, Castillo añadió que “tengo contrato por un año, pero las decisiones se tomarán... si hay que seguir sigo, sino no pasa nada. Al final del día esto es fútbol”, manifestó.

Finalmente, sobre la recuperación de su lesión en el tendón del bíceps femoral izquierdo, Castillo señaló que “me siento bien. El tendón ha ido cicatrizando (...), no sé cuándo estaré listo, depende de la cicatrización del tendón. He hecho trabajo de explosividad y hasta el momento todo va bien. Espero pronto estar con el equipo”, concluyó.