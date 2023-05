Gustavo Quinteros asume la suplencia de Brayan Cortés: “Puede ser una razón futbolística o no, pero no la voy a dar públicamente”

Gustavo Quinteros no se guardó absolutamente nada en la conferencia de prensa previa al trascendental partido de mañana frente a Boca Juniors en el Monumental. El técnico de los albos anunció que trabaja con dos sistemas para el encuentro ante los xeneizes. “Hemos entrenado de acuerdo a cómo juega el rival. Hemos entrenado con dos sistemas de juego para hacerlos durante el partido. Podemos jugar con cuatro, con tres o con cinco atrás”, reconoció.

Sin embargo, el DT abordó la sorpresiva suplencia de Brayan Cortés, quien quedó marginado por una indisciplina de la titularidad. Eso sí, el santafesino evitó hablar del hecho en sí. “Lo dije antes del siguiente partido cuando expulsaron a Falcón y después con Gil. Nosotros para formar los equipos, dar la oportunidad y poner a jugadores, tenemos en cuenta un montón de situaciones: lo futbolístico, lo personal, las reglas, las normas que nosotros tenemos internamente. Si en algún momento algún jugador bajó el rendimiento puede jugar otro. Si en algún momento un jugador cometió un error, puede jugar otro. Siempre y cuando tenga fortalezas parecidas, porque sino a lo mejor sigue jugando ese jugador”, explicó.

Y prosiguió: “Entonces, de esta manera soy justo con todo el plantel y no voy a dar las razones públicas de por qué juegan o por qué no juegan los jugadores. Son cosas que las tienen que decir ustedes. Igualmente, hay un 70% u 80% de lo que se dice sobre Colo Colo que no es totalmente verdad. Puede ser una razón futbolística o no, no lo voy a dar públicamente. Todo lo que sucede internamente, lo soluciono internamente. Yo tomo decisiones siempre tratando de ser lo más justo para el grupo. Tenemos un grupo de 30 jugadores y tengo que ser justo con los 30. De esa manera tenemos una convivencia excepcional desde 2020″, comentó.

En ese sentido, el adiestrador cerró con el ejemplo de Jordhy Thompson. “Hay que tener en cuenta, muchachos, que nosotros tenemos 30 jugadores, todos tienen sus problemas personales, todos tienen una vida y todos vienen a entrenar todos los días y convivimos. Muchos de ellos llegan con el peor ánimo y nosotros tenemos que lograr que la convivencia sea lo mejor posible. Cuando un jugador baja el rendimiento, tiene un problema personal o cometió un error, nosotros tenemos que tomar decisiones; poner otro jugador, reemplazarlo. Te doy otro ejemplo, el caso de Jordhy Thompson. Quiero que se recupere como persona, que vuelva a entrenar con nosotros, darle la posibilidad de que cambie su vida. Hoy podría estar jugando de titular, pero no lo está haciendo porque tuvo un problema y nosotros tenemos que tomar decisiones”.