Un trofeo más para Christiane Endler: el Lyon es campeón de la Copa de Francia

Este sábado, Christiane Endler sumó un trofeo más en su nutrido palmarés. Esto se debe a la consagración del Olympique de Lyon en la Copa de Francia femenina 2023, tras vencer en la final por 2-1 al París Saint-Germain, su gran adversario en el fútbol de damas en aquel país.

El equipo de la arquera chilena tiene en el ámbito doméstico la oportunidad de sacarse la espina de no poder retener la corona de la Liga de Campeones de Europa, tras su eliminación ante el Chelsea en tanda de penales. Ya lo consiguió en la Copa y además tiene la opción latente de obtener el campeonato de Primera División. La final se disputó en el Stade de la Source, en Orleans.

El conjunto que dirige Sonia Bompastor comenzó el partido con un panorama muy favorable, porque antes de la media hora ya estaba 2-0 arriba. En los 12′, Ada Hegerberg abrió el marcador. Después, en los 23′, la delantera nuevamente se hizo presente en el marcador para el 2-0. Eso sí, el PSG llegó al descuento en los 35′, mediante un lanzamiento penal convertido por Ramona Bachmann. Endler no pudo en esa instancia.

Para el segundo lapso, el Lyon pudo conservar la ventaja, aunque terminó el encuentro con 10 jugadoras. A cuatro minutos del epílogo, Damaris Egurrola Wienke recibió su segunda tarjeta amarilla y se fue de la cancha.

El Olympique de Lyon se quedó con la final y con el título de la Copa de Francia femenina por décima vez. No lo lograba desde 2020. Es por lejos el club más ganador de este certamen a nivel femenino. Los que le siguen tienen sólo tres: Montpellier y PSG.

“Este trofeo no fue fácil de ganar contra un gran equipo parisino. Ada (Hegerberg) nos desbloquea la situación cuando no teníamos la posesión. No teníamos derecho a perder, queríamos recuperar este trofeo”, declaró la capitana del equipo, la defensora Wendie Renard. Tanto en la premiación como en las declaraciones post partido, las futbolistas le dedicaron el título a Jean-Michel Aulas, el histórico presidente de la institución, quien dejará su cargo luego de 36 años encabezando al OL.

Tiane Endler obtuvo su sexto título en el fútbol francés. Los dos primeros fueron defendiendo al PSG: la Copa de Francia 2018 y la liga de Primera División 2020-2021. Luego, tras pasar al Lyon, sumó cuatro trofeos más: el campeonato de liga 2021-2022, la Supercopa de Francia 2021-2022, la Champions League 21-22 y la Copa Francia lograda este sábado.

Si la temporada termina con el pie derecho, la figura de la Roja puede sumar una estrella más, porque su escuadra encabeza la liga 22-23 con 55 puntos en 20 partidos, tres unidades más que las parisinas. Precisamente, el próximo 21 de mayo se vuelven a enfrentar, en la definición del torneo local.