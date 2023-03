“La sensación es que nos robaron el partido”: Tiane Endler dispara tras la polémica eliminación del Lyon en la Champions

La Liga de Campeones femenina tendrá un nuevo campeón, toda vez que el Olympique de Lyon quedó eliminado en los cuartos de final. Ayer, el cuadro francés cayó en definición a penales ante el Chelsea por 4-3, en Stamford Bridge, luego de vencer 2-1 en 120 minutos de partido. Pese a la caída, la portera Christiane Endler tuvo una notable actuación, con un par de grandes atajadas durante el primer tiempo y tapando un lanzamiento penal en la tanda definitoria.

Eso sí, la llave entre inglesas y francesas no estuvo ajena a la polémica. En el epílogo del tiempo extra, cuando el Lyon estaba 2-0 arriba y ya se metía en las semifinales, la jugadora local Lauren James cae en el área y la árbitra croata Ivana Martincic no sanciona nada. Sin embargo, desde el VAR la llaman y recurre a la pantalla para revisar la acción. La jueza termina cobrando la pena máxima.

En los 120′+8′, Maren Mjelde ejecuta y bate a Endler para igualar el marcador global y forzar la tanda de penales, que finalmente favoreció al club de Londres. El punto es que ese cobro ha generado repercusiones y precisamente fue la capitana de la selección chilena quien se refirió al asunto.

“Es difícil digerir el partido porque creo que hicimos todo lo posible por ganar. Creo que fuimos dominantes en todo el partido, quisimos jugar desde un principio, igual que en el partido de ida y ellas todo el tiempo haciendo tiempo, jugando con esas cosas del fútbol”, dijo Tiane Endler a Chilevisión, luego del compromiso.

Respecto al supuesto penal para el Chelsea, fue más punzante. “Creo que no fue la árbitra la que lo cobró, fue el VAR. Vi la imagen y no me parece penal, para nada. Se “auto-pega” en el tobillo, es un poco absurdo y creo que la sensación de ahora es que nos robaron el partido y que era la única forma de quitarnos del camino”, manifestó.

El Chelsea avanzó a las semifinales de la Champions League femenina, instancia en la cual enfrentará al Barcelona, las últimas subcampeonas. La otra llave tiene al Arsenal inglés y el Wolfsburgo alemán. Mientras tanto, el Lyon tiene como objetivos para la temporada el campeonato de liga y la Copa de Francia, en la que jugará la final ante el París Saint-Germain.