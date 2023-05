¿México en el horizonte?: Arturo Vidal aparece en el radar de Tigres

México aparece en el horizonte de Arturo Vidal. El chileno, que no ha tenido la regularidad esperada en el Flamengo, es seguido desde la Liga MX. El cuadro de Tigres estaría interesado en hacerse con los servicios del volante, de acuerdo a lo expuesto por el diario Marca, de España. El elenco de la Universidad Autónoma de Nuevo León está dispuesto a cubrir el alto salario que recibe el mediocampista. Sin embargo, buscan no pagar por su fichaje.

El formado en Colo Colo tiene contrato vigente con el elenco de Río de Janeiro hasta diciembre de 2023. En caso de esperar hasta fin de año, podrían negociar solo con el representante del futbolista. En cambio, de querer contar con él en el segundo semestre, deberán conversar con la dirigencia del club brasileño.

Pese a que hace algunos meses parecía que el ex Juventus lograba dar vuelta su situación y se hacía de un lugar en el once estelar del cuadro rojinegro, hoy, el mal presente grupal, lo pone entredicho. Arturo Vidal es uno de los principales apuntados por la fanaticada de Flamengo, que no logra encontrar los resultados que acostumbra. Los hinchas pierden la paciencia con el King. Por otro lado, la prensa local tampoco está conforme con lo exhibido. “Tiene un ritmo muy lento y poco ayuda en la construcción”, señalaban en Globo Esporte, hace algunas jornadas.

Arturo Vidal suma dos títulos en Flamengo, la Copa de Brasil y la Copa Libertadores. Foto: REUTERS/Sergio Moraes

Guiños al América

Pese a que es Tigres el club que busca hacerse de los servicios del seleccionado chileno, en el pasado Arturo Vidal ha hecho guiños a otro gigante de Norteamérica: el América. Así como en su momento lo hizo con Colo Colo, Boca Juniors o, incluso, Flamengo, la escuadra donde milita actualmente.

En 2022, el oriundo de San Joaquín posó con la camiseta de las Águilas, obsequiada por Diego Valdés, su compañero en la Roja y quien milita en el cuadro azteca. “Muchas gracias, hermanito Diego Valdés, por tu lindo regalo. Síguela rompiendo, crack”, escribió el otrora Inter de Milán.

Pero no es la única vez que los hinchas del cuadro amarillo se han ilusionado con tener a Vidal. En 2021, cuando aún estaba en Italia, fue directo y en una entrevista con el canal TUDN señaló que: “Siempre he dicho que me gusta México y me gusta el América. Ojalá algún día se me dé, pero tiene que haber interés de las dos partes. Yo tengo contrato con el Inter y seguiré haciendo mi carrera, dando el máximo y si en algún momento se da, feliz”.