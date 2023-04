“Tiene un ritmo muy lento y poco ayuda en la construcción”: en Brasil apuntan a Arturo Vidal tras la primera derrota de Sampaoli en el Flamengo

Jorge Sampaoli sumó su primera derrota al mando de Flamengo. El casildense, quien sumó su segundo encuentro en el cuadro más popular de Brasil, tras dirigir la victoria frente a Ñublense, por la Copa Libertadores, vio la caída de su elenco por 1-2 frente al Inter de Porto Alegre, en el duelo válido por la segunda fecha del Brasileirao.

Lo cierto es que la visita del Mengao a Porto Alegre fue sufrida. Cayeron en los descuentos, tras el doblete de Mauricio (90+8′). Arturo Vidal, quien volvió a ser titular en Flamengo de la mano del casildense, sumó 70 minutos. Y su actuación no fue bien evaluada por los medios especializados de Brasil.

Globo Esporte le puso nota 4, una de las calificaciones más bajas del equipo. “A pesar de tener pocos pases fallados (tres de 37) y una importante intervención dentro del área donde devolvió el balón, tiene un ritmo muy lento y poco ayuda en la construcción. Acción burocrática. En el primer gol, Alan Patrick lo pasó con mucha facilidad”, señalaron.

En conferencia de prensa, Jorge Sampaoli analizó la derrota de su elenco. “El equipo de hoy tuvo muy buenos momentos de juego, pero no sacó ventaja frente a la portería rival. Y el rival con muy poco acabó ganando el partido”, dijo. “Ganó el equipo rival, felicito al entrenador rival y al equipo rival. Me quedo con mi idea de dominar al rival y estar todo el tiempo delante de la portería contraria para crear situaciones. Mi obligación, por mi sentimiento futbolístico, es cambiar cuando el equipo no es el protagonista. En los primeros 10 minutos el equipo no fue protagonista, solo se defendió. Entonces, sin duda, pensé en cambiar porque me sentía incómodo en el juego”, cerró.

Con este resultado, Flamengo se quedó con tres puntos y ocupa por el momento el quinto lugar de la tabla de posiciones, mientras que Inter sumó 4 unidades y se ubica en la tercera posición del listado.

En la siguiente jornada, los pupilos de Sampaoli recibirán a Botafogo, mientras que el cuadro de Porto Alegre será nuevamente anfitrión, esta vez frente al Goiás.