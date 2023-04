Christiane Endler se convierte en embajadora de un equipo de la Queens League

La Kings League se volvió un fenómeno global. La liga de fútbol 7, creada y presidida por Gerard Piqué, ha sido un éxito desde su inicio. El certamen cuenta con la participación de múltiples personalidades del fútbol, como Iker Casillas y Sergio Agüero. Los exjugadores encabezan a dos de los 12 equipos que forman parte del certamen. ¿Los otros? diez de los streamers más reconocidos de habla hispana, entre los que destaca Ibai Llanos.

En principio, el campeonato era una verdadera apuesta por un formato deportivo totalmente innovador. Este sumó tanto adeptos como opositores. Ahora, es una realidad. Las altas cifras de espectadores que, incluso, superaron a más de algún partido de LaLiga, fueron una prueba de la notoriedad que alcanzó. De hecho, otro ejemplo de esto fue la realización de la fase final del torneo, el pasado 26 de marzo, donde más de 90 mil personas repletaron el Camp Nou para visualizar el espectáculo.

Hoy, el proyecto vuelve a dar que hablar. Durante la presente jornada se realizó el draft de la Queens League, la flamante liga femenina. Los 12 equipos seleccionaron a sus diez jugadoras. No obstante, no se quedó solo en eso, pues los presidentes comenzaron a mencionar a sus nuevas embajadoras.

La mayoría son futbolistas profesionales de primer nivel. Y claro, Chile no se podía quedar fuera. ¿Su representante? La mejor futbolista nacional de la historia y una de las mejores porteras del mundo, Christiane Endler. La meta fue anunciada por Martí Miras, más conocido como Spursito, dueño del Rayo de Barcelona.

“Quiero decir que tendremos de embajadora a Tiane Endler, portera chilena del Olympique de Lyon, que ojalá nos pueda ayudar también en algún partido. Fue la mejor portera del mundo en 2022 y va a estar ahí dándole su apoyo al Rayo de Barcelona”, explicó el youtuber.

Chilenos en la Kings League

Tiane no es la primera chilena que se adentra en este proyecto. El pionero fue Benjamín Sierra, quien formó parte del draft en el inicio de la liga. Ahí fue uno de los 120 elegidos, entre más de 13 mil postulantes. Finalmente, terminó jugando en el XBuyer Team, presidido por los hermanos Javier y Eric Ruíz. El nacional, que también es sobrino del Coto Sierra y de Sebastián Miranda, fue traspasado recientemente a Kunisports, equipo liderado por el Kun Agüero.

El otro chileno protagonista fue Fabián Orellana. El exatacante volvió a tierras hispanas para recalar también en el XBuyer Team. La diferencia es que lo hizo para ser el jugador número 12 durante un par de jornadas.

El exseleccionado nacional fue tratado como una estrella e incluso valoró la opción de traer el formato a nuestro país: “En Chile gustan estas cosas, las redes sociales, la gente se motiva mucho. Cuando se enteraron de que yo venía, todos mis amigos me escribieron, la gente que no me conoce y los periodistas igual”, manifestó.

También analizó el futuro de la competición: “Por como lo están practicando y lo están haciendo, no sé si habrá un techo. Hacen participar a la gente y todo el mundo opina, tanto el periodismo como los que no juegan. Ojalá lo pudiéramos hacer en Chile, lo podría llevar yo, sería presidente y jugador, como el Kun Agüero”.